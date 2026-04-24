Prezydent uhonoruje Łukasza Litewkę? Przydacz: Rekomendowałbym

24 kwietnia Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz w rozmowie z Radiem Zet odniósł się do wczorajszego tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Zwrócił uwagę na dotychczasową relację Karola Nawrockiego z politykiem Nowej Lewicy.

– Pan prezydent znał Łukasza Litewkę. Znał go bardzo dobrze. W wielu sprawach pan poseł przychodził do Pałacu Prezydenckiego, starał się szukać porozumienia mimo, że nie zawsze jego szefowie polityczni byli zadowoleni, ale w duchu odwagi chciał robić dobre rzeczy – mówił Przydacz.

Polityk został zapytany o to, czy prezydent zdecyduje się uhonorować posła pośmiertnie. Gość Radia ZET odpowiedział, że „to zawsze decyzja osobista prezydenta, w jakiej formule chce uhonorować” . – Gdyby mnie prezydent zapytał o opinię, to z całym przekonaniem i otwartym sercem rekomendowałbym uhonorowanie tej postaci – dodał Przydacz. Podkreślił także, że „tyle można mu na tym etapie ofiarować. Historia o nim nie zapomni. To dobro pozostanie z nami na długo” .

„Był wyjątkowym człowiekiem i posłem”

Przydacz przypomniał także o swojej znajomości ze zmarłym posłem. – Znaliśmy się też na stopie niepolitycznej, bo graliśmy razem w sejmową, poselską piłkę, graliśmy wspólnie w futbol. Na boisku też był piłkarzem dżentelmenem, podszedł, pomógł. Jeśli było ostrzejsze starcie, to podał rękę z uśmiechem i chęcią gry dalej – relacjonował prezydencki minister.

Jego zdaniem Łukasz Litewka miał „charakter pracowitego piłkarza – biegał bardzo dużo, aktywnie uczestniczył, walczył w koleżeńskiej formule” . – Mamy grupę posłów piłkarzy i widziałem tam tylko dobre komentarze o nim – dodał Przydacz.

– Wczorajsza informacja zdruzgotała mnie i moich kolegów z różnych stron barykady politycznej. Był wyjątkowym człowiekiem i posłem, od którego biła dobroć i koleżeńskość. Wyjątkowo tragiczne, że ludzie, którzy tworzyli dobro tracą życie w tak tragicznych okolicznościach – mówił w Radiu ZET prezydencki minister.

Zmarł poseł Łukasz Litewka

Przypomnijmy, 23 kwietnia w wyniku wypadku, do którego doszło w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie) zmarł poseł Łukasz Litewka. „Są sytuacje, na które nikt nie jest gotowy. Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszego przyjaciela Łukasza Litewki, który zginął dziś w tragicznym wypadku drogowym, jadąc na rowerze” – przekazali bliscy polityka w mediach społecznościowych. „Dziękujemy Łukasz za wszystko. Życie jest niesprawiedliwe, Ty o tym wiedziałeś doskonale. Walczyłeś o innych, szkoda, że nie miałeś szansy zawalczyć o siebie” - dodano.

