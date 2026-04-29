Działał dla ludzi i zwierząt. Najgłośniejsze akcje Łukasza Litewki

Jedna z pierwszych zbiórek organizowana przez Łukasza Litewkę w 2022 roku dotyczyła 30-letniego Dariusza Bednorza, u którego wykryto guza mózgu, astrocytomę. Polityk pomógł wówczas w kilka godzin zebrać ponad 100 tys. zł na jego operację.

Z kolei w sierpniu 2024 roku polityk zorganizował zbiórkę dla 15-letniego Szymona i jego mamy, którzy nie mieli własnego dachu nad głową. Litewka organizował zbiórkę, podczas której zebrano ponad 700 tys. zł dla rodziny.

W październiku zeszłego roku poseł pomógł również 43-letniemu Rafałowi z Bytomia, który samotnie wychowuje dwie córki. Mężczyzna nie był w stanie pracować ze względu na swoje problemy zdrowotne. Stracił również mieszkanie.

W 2025 roku stanął przed budynkiem urzędu miejskiego w Bytomiu z transparentem, na którym widniał napis: „jestem bezdomny z córkami. Mam spać z nimi w aucie? Pomóżcie mi! Błagam” . Łukasz Litewka spotkał się z mężczyzną i szybko uruchomił zbiórkę. Zebrano w sumie ponad 1 mln zł.

W sierpniu zeszłego roku polityk zaangażował się także w pomoc dla 3-letniej Emilki chorej na neuroblastomię. W zaledwie kilka godzin dzięki jego apelowi udało się zebrać 1,8 mln zł na leczenie dziewczynki. Kilka tygodni później kolejne 1,5 mln dzięki Litewce udało się się zebrać w 3,5 godziny dla Tymka, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenne’a.

Poseł zainicjował też na początku tego roku pomoc dla Łucji ze Świętochłowic, która choruje na wrodzona łamliwość kości. Dzięki działaniom polityka zebrano dla dziewczynki ponad 200 tys. zł na dalsze leczenie.

Z kolei dzień przed śmiercią Litewka informował o zakończeniu zbiórki dla 22-letniej Jagody Stano, która choruje na nowotwór mózgu. Dzięki zaangażowaniu darczyńców zgromadzono ponad 900 tys. zł na jej leczenie.

W marcu Litewka informował na swoim Facebooku: „Od początku istnienia tej strony, zebraliśmy już 100 mln zł na ciężko chore dzieci. Przekazaliśmy tyle samo, ratując dziesiątki dzieci z całej Polski. Internetowy fenomen zwykłego profilu? Nie, uczciwość i zaufanie” .

Akcje Litewki dla zwierząt

Łukasz Litewka od lat angażował się także w pomoc dla zwierząt – wspierał schroniska oraz instytucje związane z działaniami prozwierzęcymi. W 2025 roku z jego inicjatywy odbyła się pierwsza edycja Zwierzogrania, czyli ogólnopolskiej orkiestry dla naszych braci mniejszych. Jej ideą jest „walka z bezdomnością zwierząt w Polsce poprzez wspieranie zabiegów sterylizacji, kastracji oraz innych działań profilaktycznych jak i poprzez edukację i promocję dobrostanu zwierząt – zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży” – czytamy na stronie Fundacji #TeamLitewka.

Przed dwoma laty polityk zwracał też uwagę na sytuację zwierząt, które przebywają w schroniskach w trakcie największych mrozów. „To będą bardzo ciężkie noce, czy znajdą się tu dobre serca, które odwiedzą schron i przenocują pieska w domu, dadzą do babci na noc, a maybe mają nockę w pracy i ich szef kocha psiaki?” – napisał poseł w mediach społecznościowych. Ostatecznie w odpowiedzi na apel polityka około 100 psów zostało zabranych ze schroniska w Krakowie.

Przypomnijmy, w 2023 roku polityk założył również Fundację #TeamLitewka, która nagłaśnia i wspiera potrzeby ludzi oraz zwierząt.

„Mieliśmy to szczęście poznać go osobiście”

Dariusz Bednorz, któremu Łukasz Litewka pomógł przed laty w zorganizowaniu zbiórki, skomentował odejście polityka w mediach społecznościowych. „Jest mi strasznie przykro, bo widziałem w Łukaszu przyszłość polityki, polityki z ludzką twarzą. Nie miał na ustach słów patriotycznych, miał je w rękach (...). Pozostanie wyrwa, którą nie da się ot tak 'zaklastrować' (...). Mówią, nie ma ludzi niezastąpionych. Są. Nie jesteśmy trybami w maszynie, żeby wymienić na inny tryb, tylko ludźmi” – napisał Bednorz na Facebooku.

– To był piękny człowiek. Mieliśmy to szczęście poznać go osobiście. Przyjechaliśmy z Tadziem do niego w Sosnowcu, by mu podziękować. Przyczynił się bardzo do ocalenia tego co dla nas najcenniejsze, czyli życie naszego syna – mówiła w rozmowie w Dziennikiem Zachodnim Urszula Święcińska, mama Tadzia z Leopoldowa, który dzięki zbiórce zorganizowanej przez Litewkę mógł przejść operację w Genewie. Zebrano dla niego około 2,5 mln zł.

