Śmierć Łukasza Litewki. Nowy ruch prokuratury

Łukasz Litewka zginął w wypadku, do którego doszło na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. 36-letni poseł Lewicy został potrącony przez samochód. Kierowca Mitsubishi miał zasłabnąć za kierownicą i zjechać na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym na rowerze z naprzeciwka.

Śmierć Łukasza Litewki. Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu

57-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przyznał się do winy. Decyzją Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej 57-latek trafił na trzy miesiące do aresztu. Mężczyzna będzie mógł go opuścić, jeżeli w terminie 14 dni wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł. Jeżeli tak się stanie, areszt tymczasowy zostanie uchylony, a mężczyzna będzie objęty dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju.

– Zaskarżymy to postanowienie w części, w której sąd nałożył warunek umożliwiający zwolnienie podejrzanego w przypadku wpłaty poręczenia. Będziemy dokładać wszelkich starań, by zażalenie jeszcze dzisiaj wpłynęło do sądu – powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prok. Bartosz Kilian. Jednocześnie zaznaczył, że w ocenie prokuratury tylko bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli należycie zabezpieczyć postępowanie.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Bliscy posła z poruszającym apelem

Pogrzeb Łukasza Litewki odbędzie się w najbliższą środę, a uroczystości będą miały charakter państwowy. Bliscy Łukasza Litewki za pośrednictwem mediów społecznościowych wystosowali krótki apel do osób, które chcą wziąć udział w ostatnim pożegnaniu posła. „Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci” – czytamy na Facebooku.

„On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli” – podkreślono w krótkim komunikacie.

