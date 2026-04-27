Prezydent zdecydował. Łukasz Litewka został pośmiertnie odznaczony

„Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2026 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie tragicznie zmarłego posła na Sejm Łukasza Karola Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski” – przekazał za pośrednictwem platformy X Rafał Leśkiewicz.

Order ten przyznawany jest za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, m.in. osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju.

Karol Nawrocki o Łukasz Litewce: Będzie nam brakowało jego wielkiego serca

W dniu śmierci posła – 23 kwietnia (czwartek) – prezydent opublikował wpis na X, który poświęcił Litewce. Przyznał w nim, że wiadomość o tragedii „przyjął z wielkim smutkiem”. „Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne” – podkreślił.

Na koniec zwrócił się do rodziny i bliskich 36-letniego parlamentarzysty, którym złożył „wyrazy głębokiego współczucia”. „Niech spoczywa w pokoju” – napisał.

Szczegóły wstrząsającego wypadku

Litewka zmarł w wypadku, do którego doszło na drodze łączącej Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem (na Śląsku). Przejeżdżał przez nią rowerem – w pewnym momencie wjechał w niego samochód osobowy. 57-letni kierowca najprawdopodobniej zasłabł za kółkiem.

Prok. Bartosz Kilian – przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu – niedawno ujawniał w rozmowie z mediami wyniki sekcji zwłok. Jak wskazywał, doszło do przerwania kluczowych naczyń krwionośnych kończyn dolnych. Poseł zmarł więc w wyniku utraty ogromnej ilości krwi.

Litewkę żegnał także m.in. premier. „Zapamiętamy go jako człowieka o wielkim sercu, który z odwagą poświęcał się pomaganiu ludziom i zwierzętom. Rodzinie i bliskim składam wyrazy współczucia” – pisał Donald Tusk.

