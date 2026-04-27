Pogrzeb Łukasza Litewki. Karol Nawrocki zmienia swoje plany

Na 29 kwietnia zaplanowany jest też pogrzeb tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Wedle programu wizyty prezydenta opublikowanego 24 kwietnia, w środę o godz. 17 Karol Nawrocki miał zaplanowane spotkanie z sekretarzem energii USA Chrisem Wrightem. W poniedziałek Kancelaria Prezydenta poinformowała, że do rozmowy polityków dojdzie we wtorek, 28 kwietnia o godz. 9.15.

Czy to oznacza, że prezydent pojawi się na pogrzebie Łukasza Litewki?

— Prezydent znał zmarłego posła Łukasza Litewkę, który łączył, a nie dzielił. Rozważane jest uczestnictwo pana prezydenta w uroczystościach pogrzebowych — zapowiedział prezydencki minister Marcin Przydacz.

