Monika Selimi-Sokołowska nie żyje. Poruszenie w środowisku dziennikarskim

28 kwietnia (we wtorek) rano redakcja gazety „Press” przekazała smutne wieści – o śmierci Moniki Selimi-Sokołowskiej.

Miała 48 lat.

Nie żyje Monika Selimi-Sokołowska

Dziennikarka radiowa i telewizyjna została pożegnana za pośrednictwem mediów społecznościowych także przez współpracowników z RMF FM.

Z wykształcenia Selimi-Sokołowska była dietetyczką kliniczną. W mediach pracować zaczęła około trzy dekady temu. „Press” wymienił, że w trakcie swojej kariery zawodowej współpracowała z Radiem Plus, Radiem ZET wspomnianym wcześniej RMF, a także RMF Maxxx. Ponadto zatrudniona była w jednej z lokalnych rozgłośni Polskiego Radia 24. Współprowadziła także program „Bez recepty” na antenie stacji TTV.

Dziennikarka „zmarła nagle”. Pojawiły się informacje dotyczące pogrzebu 48-latki, zostanie pochowana pod Krakowem

O śmierci dziennikarki napisał m.in. portal Wirtualne Media. Redakcja – powołując się na wpisy w social mediach kolegów zmarłej – przekazali, że dietetyczka „zmarła nagle w miniony piątek” (czyli 24 kwietnia). Zaplanowano uroczystości pogrzebowe, które mają odbyć się 4 maja (w poniedziałek) po południu, w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Wieliczce (na Małopolsce). Przyczyna śmierci nie jest została przez nikogo publicznie ujawniona.

WM podają, że Selimi-Sokołowska – oprócz kariery medialnej – pomagała ludziom m.in. w walce z otyłością. Prowadziła konsultacje, podczas których doradzała odpowiedni sposób żywienia osobom borykającym się z rozmaitymi chorobami i dolegliwościami zdrowotnymi. Dziennikarka prowadziła ponadto swoją firmę – szkoleniową, mającą w ofercie Kursy dla Dietetyków. Jak podaje serwis o2.pl, Selimi-Sokołowska miała na koncie także publikacje naukowe, związane z jej specjalizacją.

