Czy można nie zdać ustnej matury? Ile punktów trzeba zdobyć? Sprawdź, jakie zasady obowiązują

Jak co roku, w maju, maturzyści muszą przystąpić do kilku egzaminów obowiązkowych. Są to dwa egzaminy z części ustnej – z języka polskiego (bez określania poziomu) oraz z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu).

Konieczne są również egzaminy z części pisemnej – z języka polskiego (poziom podstawowy), matematyki (poziom podstawowy), z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy)‎ oraz z wybranego przedmiotu obowiązkowego (poziom rozszerzony).

Co ważne, absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych maja obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Matura 2026. Można nie zdać części ustnej?

Jak przekazała Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) uczniowie muszą otrzymać „z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania” . Oznacza to, że absolwenci muszą dostać minimum 9 punktów, aby otrzymać ocenę pozytywną.

Egzaminy te odbędą się w szkołach „według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych” – przekazała CKE. Jednocześnie przekazano, że egzamin ustny z języka polskiego powinien zostać przeprowadzony w dniach od 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 1, 20, 21, 22, 23, 28, 19 lub 30 maja. Natomiast egzamin ustny z języka mniejszości narodowych, języka obcego nowożytnego, języka łemkowskiego oraz języka kaszubskiego ma się odbyć od 7 do 30 maja (z wyjątkiem 10 maja, 17 maja oraz 24 maja).

Kiedy są egzaminy poprawkowe?

Przypomnijmy, osoby, które nie zdały tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej (języka polskiego, języka obcego nowożytnego lub języka mniejszości narodowych) mogą podejść do egzaminu ponownie – w terminie poprawkowym. Wszystkie egzaminy odbędą się 25 sierpnia 2026 roku.

Czytaj też:

