Czy można nie zdać ustnej matury? Ile punktów trzeba zdobyć? Sprawdź, jakie zasady obowiązują
Udostępnijdodaj Skomentuj

Czy można nie zdać ustnej matury? Ile punktów trzeba zdobyć? Sprawdź, jakie zasady obowiązują

Dodano: 
Egzamin maturalny, zdjęcie ilustracyjne
Egzamin maturalny, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Magdalenagalkiewicz
Matura coraz bliżej. Wielu uczniów może się zastanawiać, czy egzaminy ustne są mniej ważne od pisemnych. Jak się okazuje, one również mają swój próg zdawalności i łatwo ich nie zdać.

Jak co roku, w maju, maturzyści muszą przystąpić do kilku egzaminów obowiązkowych. Są to dwa egzaminy z części ustnej – z języka polskiego (bez określania poziomu) oraz z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu).

Konieczne są również egzaminy z części pisemnej – z języka polskiego (poziom podstawowy), matematyki (poziom podstawowy), z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy)‎ oraz z wybranego przedmiotu obowiązkowego (poziom rozszerzony).

Co ważne, absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych maja obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Matura 2026. Można nie zdać części ustnej?

Jak przekazała Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) uczniowie muszą otrzymać „z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania”. Oznacza to, że absolwenci muszą dostać minimum 9 punktów, aby otrzymać ocenę pozytywną.

Egzaminy te odbędą się w szkołach „według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych” – przekazała CKE. Jednocześnie przekazano, że egzamin ustny z języka polskiego powinien zostać przeprowadzony w dniach od 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 1, 20, 21, 22, 23, 28, 19 lub 30 maja. Natomiast egzamin ustny z języka mniejszości narodowych, języka obcego nowożytnego, języka łemkowskiego oraz języka kaszubskiego ma się odbyć od 7 do 30 maja (z wyjątkiem 10 maja, 17 maja oraz 24 maja).

Kiedy są egzaminy poprawkowe?

Przypomnijmy, osoby, które nie zdały tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej (języka polskiego, języka obcego nowożytnego lub języka mniejszości narodowych) mogą podejść do egzaminu ponownie – w terminie poprawkowym. Wszystkie egzaminy odbędą się 25 sierpnia 2026 roku.

Opracowała:
Źródło: CKE