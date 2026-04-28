„Niewidzialny” problem maturzystów. „Najpierw chcę zadbać o siebie i swoją głowę”

W piątek 24 kwietnia oficjalnie zakończyły się zajęcia w szkole dla maturzystów, którzy już niedługo przystąpią do egzaminu dojrzałości. Potem – dla osób, które kończą ten etap edukacji – zaczynają się najdłuższe wakacje w życiu. A przynajmniej najdłuższa przerwa od nauki, bo jeśli wybierają się na studia, dopiero w październiku rozpoczną zajęcia.

Najdłuższe wakacje w życiu uczniów. Maturzystka: Każdy chce się gdzieś załapać

– Dla mnie koniec szkoły to początek zmian. Najpierw chcę zadbać o siebie i swoją głowę. Ostatnie miesiące mocno dały mi w kość, więc w planach mam przede wszystkim psychiczny odpoczynek, intensywne powtórki do matury, a potem pracę – mówi w rozmowie z portalem eDziecko.pl Laura, licealistka z Włocławka.

– Moje wakacje zaczynają się bardzo szybko. Mam tak ustawione egzaminy, że kończę wszystko w ostatnim tygodniu maja. Najpierw zakuwanie do matury, potem praca. Grafik na resztę miesięcy mam bardzo napięty. W czerwcu zaczynam dwudniowy kurs na wychowawcę kolonijnego, potem kurs pierwszej pomocy. Będę wychowawcą kolonijnym. Mam już nagrane kilka fajnych wyjazdów – dodaje.

Jak zaznacza maturzystka, wśród jej rówieśników dominuje takie samo podejście: aby czas wolny od nauki wykorzystać w sposób aktywny. – Każdy chce się gdzieś załapać. Jakieś prace sezonowe, kelnerowanie. Wiem, że sporo osób od nas ze szkoły zaczepiło się w call center. Pomysłów i planów jest sporo. Idzie sezon turystyczny, więc o pracę w gastronomii bardzo łatwo. Dwie moje koleżanki jadą do Władysławowa, bo tam przez cały sezon będą zatrudnione na jakimś stoisku z książkami. Mają zapewnione lokum. Fajna opcja, bo to trochę takie połączenie wakacji z pracą – podsumowuje Laura.

Kiedy zaczynają się wakacje? MEN opublikowało harmonogram

Pozostali uczniowie na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą musieli poczekać do 26 czerwca. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej wakacje oficjalnie rozpoczną się 27 czerwca i potrwają do 31 sierpnia 2026 r.

Czytaj też:

