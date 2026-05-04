Matura 2026. Mamy tematy rozprawek z języka polskiego

Uczniowie CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie tuż po egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym zgodzili się na rozmowę z reporterami „Wprost”. Podali oba tematy tegorocznych rozprawek.

Matura 2026. Tematy rozprawek z języka polskiego (poziom podstawowy)

Pierwszy z nich brzmiał – „Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość”. W drugim z kolei trzeba było napisać – „Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?”.

Jak niestety udało nam się zauważyć, wśród wielu udawanych przecieków, w mediach społecznościowych pojawiły się także zdjęcia arkusza z tymi właśnie dwoma pytaniami. Oznacza to, że ponownie, tak jak w latach poprzednich, doszło do ujawnienia pytań egzaminacyjnych jeszcze w trakcie trwania egzaminu.

Autentyczności screenów do momentu zakończenia egzaminu nie potwierdzała CKE. Oficjalne udostępnienie arkusza maturalnego następuje dopiero o godzinie 14. Zdjęcia krążące w sieci pokrywają się jednak z tym, co przekazali maturzyści, którzy już oddali swoje karty.

CKE zawiadomi prokuraturę. Ekspert: To nic nie zmieni

Dziennikarze RMF FM rozmawiali już na ten temat z przedstawicielami CKE. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazał im, że zamierza zgłosić przypadki przecieków do prokuratury. O tym jednak, jak daremne są to działania, pisał na łamach „Polityki” nauczyciel i publicysta Dariusz Chętkowski.

„Należy na nieuczciwe zachowania reagować tak, aby to skutecznie przeciwdziałało, a nie tylko budziło uśmiech politowania” – podkreślał. „To już nie jest drobny strumyczek przecieków, lecz rwąca rzeka” – dodawał, wzywając do systemowej zmiany i zdecydowanego karania oszustów.

