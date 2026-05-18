Problemy maturzystów, sprawa w prokuraturze. Szef CKE zapowiada kolejne zawiadomienia

Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poinformował Polską Agencję Prasową, że złożył zawiadomienie do prokuratury dotyczące publikacji w mediach społecznościowych zdjęć matury z chemii. Chodzi o uzasadnione podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na bezprawnym ujawnieniu treści arkusza egzaminacyjnego i ewentualnym bezprawnym uzyskaniu informacji stanowiących materiały egzaminacyjne objęte ustawowym obowiązkiem ochrony treści arkuszy.

Robert Zakrzewski ujawnił, że w przygotowaniu są kolejne zawiadomienia dotyczące innych przedmiotów. Dyrektor CKE wcześniej złożył już zawiadomienia w związku z opublikowaniem zdjęć z matury z j. polskiego, matematyki oraz języka obcego na poziomie podstawowym. Z j. polskiego i matematyki w związku z nieprawidłowościami egzamin maturalny unieważniono kilkunastu osobom w całej Polsce. Wszystko przez wyciek arkuszy i wniesienie telefonu na egzamin dojrzałości.

Matura 2026 z chemii w internecie. Szef CKE złożył zawiadomienie do prokuratury

W 2025 r. matury unieważniono 244 zdającym. W 72 przypadkach powodem było korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych, a w 105 niesamodzielne rozwiązywanie zadań, czyli ściąganie. Jedna osoba zakłócała z kolei przebieg egzaminu maturalnego. Matura może zostać unieważniona nie tylko podczas jej trwania, ale także po jej zakończeniu w przypadku wykrycia nieprawidłowości. 30 osobom egzamin dojrzałości anulowano ze względu na naruszenie przepisów.

W 13 przypadkach egzaminator podczas sprawdzania arkusza maturalnego ocenił, że zadania rozwiązywano niesamodzielnie. Rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca komentowała wcześniej, że jest „prowadzona stała ewaluacja procedur egzaminacyjnych”. Rozwój nowych technologii stwarza jej zdaniem „konieczność coraz większej uważności i dostosowywania sposobów zabezpieczania egzaminów do nowych zagrożeń”.

Czytaj też:

Polacy chcą kar za oszustwa na maturze. Co ciekawe, nie wszyscyCzytaj też:

Matura do zmiany? Rzecznik MEN o naruszeniach zasad: To nie systemowa luka