Maturzysto, sprawdź, czy zdasz. Na „Wprost” znajdziesz arkusze egzaminów i odpowiedzi
Egzamin maturalny, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Eksperci portalu edukacyjnego Nauka Gryzie rozwiążą dla „Wprost” egzaminy maturalne. Poprawne odpowiedzi zostaną zaprezentowane na naszym portalu tuż po opublikowaniu arkuszy.

Już w najbliższy poniedziałek rozpocznie się seria egzaminów maturalnych. Centralna Komisja Edukacyjna oszacowała, że w 2026 r. do egzaminu dojrzałości przystąpi blisko 345 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Ogólna liczba piszących będzie jednak wyższa, bo swoich sił będą próbować także osoby, które w poprzednich latach albo nie przystąpiły do egzaminu, albo oblały.

Przez pierwsze trzy dni matur eksperci z portalu edukacyjnego Nauka Gryzie będą – tuż po opublikowaniu oficjalnych arkuszy z języka polskiego, matematyki i angielskiego na poziomie podstawowym – przygotowywać odpowiedzi, które zostaną opublikowane na „Wprost”. Dzięki temu maturzyści będą mogli zweryfikować, jak im poszło i ilu punktów mogą spodziewać się z poszczególnych egzaminów.

Matura 2026. Harmonogram egzaminów

Egzaminy pisemne zostaną przeprowadzone od 4 do 21 maja, a ustne odbędą się w dniach 7-30 maja. Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech egzaminów na poziomie podstawowym (z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego), a także dwóch egzaminów ustnych (z języka polskiego i języka obcego). Maturzyści są też zobowiązani do przystąpienia do jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu.

Egzaminy pisemne na poziomie podstawowym:

  • 4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski;
  • 5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka;
  • 6 maja (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, ukraiński lub włoski).

Egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym:

  • 7 maja (czwartek), godz. 9:00 – język angielski, godz. 14:00 – historia muzyki;
  • 8 maja (piątek), godz. 9:00 – biologia, godz. 14:00 – filozofia;
  • 11 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – matematyka, godz. 14:00 – język rosyjski;
  • 12 maja (wtorek), godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie, godz. 14:00 – język niemiecki;
  • 13 maja (środa), godz. 9:00 – chemia, godz. 14:00 – historia sztuki;
  • 14 maja (czwartek), godz. 9:00 – informatyka, godz. 14:00 – język ukraiński;
  • 15 maja (piątek), godz. 9:00 – geografia, godz. 14:00 – język mniejszości narodowych;
  • 18 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – historia, godz. 14:00 – język francuski;
  • 19 maja (wtorek), godz. 9:00 – fizyka, godz. 14:00 – język hiszpański;
  • 20 maja (środa), godz. 9:00 – język polski, godz. 14:00 – język włoski;
  • 21 maja (czwartek) – przedmioty w języku obcym.

