Maturzysto, sprawdź, czy zdasz. Na „Wprost” znajdziesz arkusze egzaminów i odpowiedzi

Już w najbliższy poniedziałek rozpocznie się seria egzaminów maturalnych. Centralna Komisja Edukacyjna oszacowała, że w 2026 r. do egzaminu dojrzałości przystąpi blisko 345 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Ogólna liczba piszących będzie jednak wyższa, bo swoich sił będą próbować także osoby, które w poprzednich latach albo nie przystąpiły do egzaminu, albo oblały.

Maturzysto, sprawdź, czy zdasz! „Wprost” opublikuje arkusze egzaminów i odpowiedzi

Przez pierwsze trzy dni matur eksperci z portalu edukacyjnego Nauka Gryzie będą – tuż po opublikowaniu oficjalnych arkuszy z języka polskiego, matematyki i angielskiego na poziomie podstawowym – przygotowywać odpowiedzi, które zostaną opublikowane na „Wprost”. Dzięki temu maturzyści będą mogli zweryfikować, jak im poszło i ilu punktów mogą spodziewać się z poszczególnych egzaminów.

Matura 2026. Harmonogram egzaminów

Egzaminy pisemne zostaną przeprowadzone od 4 do 21 maja, a ustne odbędą się w dniach 7-30 maja. Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech egzaminów na poziomie podstawowym (z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego), a także dwóch egzaminów ustnych (z języka polskiego i języka obcego). Maturzyści są też zobowiązani do przystąpienia do jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu.

Egzaminy pisemne na poziomie podstawowym:

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski;

5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka;

6 maja (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, ukraiński lub włoski).

Egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym:

7 maja (czwartek), godz. 9:00 – język angielski, godz. 14:00 – historia muzyki;

8 maja (piątek), godz. 9:00 – biologia, godz. 14:00 – filozofia;

11 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – matematyka, godz. 14:00 – język rosyjski;

12 maja (wtorek), godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie, godz. 14:00 – język niemiecki;

13 maja (środa), godz. 9:00 – chemia, godz. 14:00 – historia sztuki;

14 maja (czwartek), godz. 9:00 – informatyka, godz. 14:00 – język ukraiński;

15 maja (piątek), godz. 9:00 – geografia, godz. 14:00 – język mniejszości narodowych;

18 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – historia, godz. 14:00 – język francuski;

19 maja (wtorek), godz. 9:00 – fizyka, godz. 14:00 – język hiszpański;

20 maja (środa), godz. 9:00 – język polski, godz. 14:00 – język włoski;

21 maja (czwartek) – przedmioty w języku obcym.

