Matura 2026. Bez tego dokumentu nie przystąpisz do egzaminu

Maturzyści jak co roku w maju przystąpią do egzaminu dojrzałości, który potrwa kilka tygodni. Przypomnijmy, w tym roku pisemne egzaminy maturalne rozpoczynają się 4 maja i potrwają do 21 maja. Z kolei część ustna jest zaplanowana od 7 do 30 maja.

Matura 2026. Ten dokument musisz mieć

W dokumencie dotyczącym sposobu organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w formule 2023 oraz w formule 2015 Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) poinformowała, co każdy uczeń powinien przynieść ze sobą do szkoły, aby móc wziąć udział w egzaminie dojrzałości.

„Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem” – zwrócono uwagę. Podkreślono również, że „na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem)” . Oznacza to, że każdy uczeń, aby móc do niego przystąpić musi mieć dowód osobisty lub paszport, bądź inny dokument, który spełnia określone przez CKE wymogi.

Kiedy zaczynają się matury?

Według informacji opublikowanych przez CKE jako pierwsze zostaną przeprowadzone egzaminy maturalne w części pisemnej. Dokładny harmonogram testów na poziomie podstawowym:

4 maja godz. 9:00 – język polski;

5 maja godz. 9:00 – matematyka;

6 maja godz. 9:00 – języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski, ukraiński, włoski.

Część pisemna, poziom rozszerzony:

7 maja godz. 9:00 – język angielski, godz. 14:00 – historia muzyki;

8 maja godz. 9:00 – biologia, godz. 14:00 – filozofia;

11 maja godz. 9:00 – matematyka, godz. 14:00 – język rosyjski;

12 maja godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie, godz. 14:00 – język niemiecki;

13 maja godz. 9:00 – chemia, godz. 14:00 – historia sztuki;

14 maja godz. 9:00 – informatyka, godz. 14:00 – język ukraiński;

15 maja godz. 9:00 – geografia, godz. 14:00 – język mniejszości narodowych;

18 maja godz. 9:00 – historia, godz. 14:00 – język francuski;

19 maja godz. 9:00 – fizyka, godz. 14:00 – język hiszpański;

20 maja godz. 9:00 – język polski, godz. 14:00 – język włoski;

21 maja – chemia (godz. 9:00), fizyka (godz. 10:35), biologia (godz. 12:10) i historia (godz. 13:45) w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Czytaj też:

