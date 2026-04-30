Krakowski PiS występuje przeciwko kard. Rysiowi? „Z tego będzie chryja”

Podobnie jak w całej Polsce, tak i w Krakowie na 3 maja zaplanowano liczne wydarzenia patriotyczne. Na uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 maja zaprasza m.in. wojewoda małopolski Jan Klęczar. Mowa o złożeniu kwiatów przy pomnikach, mszy św. w intencji Ojczyzny i orszaku pod Wzgórzem Wawelskim.

Kraków. PiS zbojkotuje uroczystości na 3 maja

Powyższy plan nie odbiega od tego, co przygotowywali w poprzednich latach wojewodowie z PiS. Stojąca na czele struktur partyjnych Barbara Nowak rozesłała jednak do członków PiS apel o bojkot uroczystości. Decyzję miała podjąć po konsultacjach z klubem „Gazety Polskiej” i przedstawicielami „Solidarności”.

„Ustaliliśmy, że nie pójdziemy na Mszę Świętą do Katedry i nie pójdziemy w Marszu organizowanym przez wojewodę z PSL Klęczara. Idziemy na Mszę Świętą o godz. 12.00 do O.O. Bernardynów ul. Stradom i stamtąd przejdziemy pod Krzyż Katyński. Zaśpiewamy, kilka osób zabierze głos, złożymy kwiaty i znicze. Weźmiemy ze sobą flagi” – pisała Nowak.

„Oczywiście, jeśli ktoś woli brać udział w uroczystościach oficjalnych z kardynałem Rysiem i wojewodą Klęczarem, proszę bardzo, zapraszamy jednak gorąco do alternatywnego świętowania bez skażenia władzą tuskową. Nie chcemy, by niemiecki namiestnik i jego koalicja zepsuli nam nasze patriotyczne święto” – dodawała.

Kraków. PiS niechętne kard. Rysiowi?

Onet twierdzi, że wielu działaczy PiS jest zaskoczonych taką inicjatywą i zastanawia się teraz, na którą mszę przyjść. — Część krakowskiego PiS jest wkurzona, bo wiedzą, że z tego będzie chryja. Spór polityczny sporem, ale to nie powód, by razem nie świętować 3 Maja – zaznaczał jeden z polityków tej partii.

Dziennikarze zauważyli, że jedynym, co różni tegoroczne obchody Święta 3 maja od poprzednich, jest osoba metropolity krakowskiego. Rok temu był to jeszcze abp Marek Jędraszewski, teraz zastąpił go kard. Grzegorz Ryś. Onet próbował dopytać o tę kwestie Barbarę Nowak, ale nie odbierała telefonu.

Szef wojewódzkich struktur PiS Łukasz Kmita uniknął trudnego pytania o wybór mszy – on 3 maja spędzi w rodzinnym Olkuszu. Po odpowiedzi w sprawie bojkotu odsyłał do Barbary Nowak. Przyznał, że nie chce komentować jej apelu, ponieważ rozsyłany był on na prywatnym kanale członków PiS. Jego zdaniem jednak każdy ma prawo uczestniczyć w obchodach tak, jak mu to odpowiada.

— Nie ma także zakazu uczestnictwa w obchodach organizowanych przez wojewodę Klęczara. Niech każdy uczci ten dzień w taki sposób, jak chce, do czego serdecznie zachęcam — podsumował.

Kościół zmienia ton ws. Smoleńska. To może zaboleć KaczyńskiegoCzytaj też:

Słowa kardynała Rysia poruszyły tłumy. „Chyba straciliśmy tę umiejętność”