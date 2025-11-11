Abp Jędraszewski zszokował. Tak nazwał Polaków

Z okazji 11 listopada w katerze na Wawelu została odprawiona specjalna msza święta. Podczas nabożeństwa w Krakowie kazanie wygłosił abp Marek Jędraszewski. Duchowny zaskoczył wiernych nawiązując do wątków politycznych oraz używając mocnego języka.

– Dzisiaj pytanie po której jesteśmy stronie musi zabrzmieć prawdziwie dramatycznie. Bo najpierw stoimy na krawędzi zapaści demograficznej jako naród. Jak tak dalej pójdzie, będziemy znikać i rozpłyniemy się pośród tych, którzy zajmą nasze miejsca, nasze miasta, wsie i domy – stwierdził arcybiskup.

Abp Jędraszewski zaskoczył podczas kazania w Krakowie

W opinii metropolity krakowskiego „w Polsce próbuje się wprowadzić prawo, które stanowi prawdziwe zagrożenie dla instytucji małżeństwa i rodziny, a to przecież na tych strukturach buduje się przyszłość narodu”. W ten sposób abp Marek Jędraszewski nawiązał do projektu ustawy o związkach partnerskich.

W dalszej części homilii kościelny hierarcha straszył wiernych sugerując, że już wkrótce może zmienić się stolica naszego kraju. – Coraz bardziej realne staje się rozpłynięcie Polski jako państwa suwerennego pośród jakiegoś nowego bytu, o którym nie ma zapisów w traktatach europejskich. Jakiegoś superpaństwa europejskiego, którego stolicami miałyby być Bruksela czy Berlin – powiedział.

Kraków. Tak abp Jędraszewski mówił o Polsce

Następnie metropolita krakowski przytoczył wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Psychologii PAN. – Wynika z nich, że 14 proc. Polaków dzisiaj nienawidzi Polski. 14 proc. Polaków, dla których Polska to nienormalność – grzmiał.

Wspomniane przez abp Marka Jędraszewskiego dane pochodzą z raportu „Czy i jak identyfikujemy się dziś z Polską?”, który opracowano w 2023 roku.

Grupa, o której wspomniał duchowny to osoby, które zaznaczyły w sondażu opcję „jestem zawstydzony Polską”. „Dla nich bycie Polakiem jest powodem do wstydu. Źródłem ich postaw może być poczucie zniechęcenia polską polityką w jej obecnym kształcie, gdzie ich poglądy nie są reprezentowane, bywają pomijane czy deprecjonowane” – wyjaśniali autorzy badania.

Warto jednak podkreślić, że w raporcie PAN ani razu nie padają słowa o nienawiści do Polski.

