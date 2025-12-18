Wędkarz już chciał kroić rybę, przegapiłby rekord. „Nie tnij jej!”

Trzej wędkarze z Devon (Anglia) tego lata ustanowili kilka rekordów w różnych kategoriach. We wtorek (16 grudnia) Stacja British Broadcasting Corporation zrobiła podsumowanie najbardziej imponujących wyczynów w świecie wędkarskim – wartymi odnotowania dokonaniami mogą poszczycić się trzej pasjonaci: David Kibby, Peter Kibel i Chris Scott.

Wielka Brytania. Wędkarze pobili 3 rekordy. Oto ile mierzyły i ważyły złowione przez nich okazy

Peter Kibel wyciągnął ze zbiornika wodnego nieopodal Dartmouth doradę (sparusa złotogłowego – Sparus aurata). Ryba miała długość 59 centymetrów.

Chris Scott w pobliżu Plymouth złowił zaś nowy gatunek ryby z rodziny babkowatych (Gobiidae) o wadze 9,33 gramów. Rekord potwierdzony został przez organizację The Angling Trust (która zajmuje się ochroną zasobów rybnych, siedlisk i praw wędkarzy) – podaje BBC.

Jeśli zaś chodzi o Davida Kibby'ego, udało mu się wyjąć z wody pelamidę (Sarda sarda) o długości aż 73 cm. Jak później tłumaczył, jego zdaniem to ocieplenie wód, mające związek ze zmianami klimatu, doprowadziło do tego, że u wybrzeży Devon pojawiły się ryby bonito (bo tak nazywane są potocznie pelamidy). Wędkarz uważa, że udało mu się ustanowić rekord dzięki odrobinie „szczęścia”.

„Nie tnij jej!”

Przyznał ponadto, że wyciągnięcie z wody S. sarda o tak duży rozmiarze było nie lada wyzwaniem. Dan Hawkins, który mu towarzyszył (stał za sterami łodzi) w rozmowie z BBC przyznał, że na widok okazu od razu pomyślał o nowym rekordzie. Wszystko stało się jednak jasne, gdy go zmierzył. Co ciekawe w całej historii – miał on niemal od razu trafić pod nóż. – Nie tnij ryby! – rzucił jednak w kierunku kolegi skiper, ratujący sytuację.

Następnie zmierzyli pelamidę i szybko zdali sobie sprawę, że padł nowy rekord.

