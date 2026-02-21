Złowił rybę, padł nowy rekord. W środowisku wędkarskim aż huczy

Micaiah Thompson – pasjonat wędkarstwa z Des Moines w stanie Iowa, złowił imponujących rozmiarów okaz. Za haczyk jego wędki chwycił nagle rekordowej wagi bass czarny (ryba z gatunku P. nigromaculatus).

Nowy rekord, który został ustanowiony w dniu 8 lutego (w niedzielę), to nie lada wydarzenie – po raz ostatni tak dużego bassa złowiono ponad dekadę temu – przypomniała stacja WHO 31.

Wędkarz ustanowił nowy rekord. Oto dokładna waga i długość ryby

Okaz został złowiony przez mieszkańca Des Moines na jeziorze w południowo-zachodniej części stanu Iowa – konkretnie w Three Fires w hrabstwie Taylor. Wybrał się on tam dla relaksu – nie spodziewał się, że dzięki wyprawie zapisze się w historii Stanów Zjednoczonych.

A jednak padł nowy rekord bassa czarnego, który potwierdzony został już przez przedstawicieli Departamentu Zasobów Naturalnych. USA.

Ryba Thompsona miała 17,8 cala (ponad 45 centymetrów) długości i ważyła 3,95 funta (blisko 1,8 kilograma). To zaledwie 0,07 funta (nieco ponad 30 gramów) więcej niż rekord z 2013 roku, ale wystarczająco dużo, by wędkarz mógł zająć miejsce swojego poprzednika.

Rekordowa ryba chwyciła za haczyk wędki. Departament Zasobów Naturalnych potwierdził wyczyn wędkarza

Niedawno informowaliśmy zaś o złowieniu rekordowego bassa wielkogębowego (ryba z gatunku Micropterus salmoides) w jeziorze Lake Ft. Phantom Hill. Ważył on aż 14,35 funta (ponad sześć i pół kilograma). O rybie wiadomo jeszcze to, że miała bagatela 25 cali długości (a więc 63,5 centymetra).

Wyczynu dokonał Travis McCollough. I w tym przypadku pobicie nowego rekordu potwierdził Departament Zasobów Naturalnych stanu Teksas. Mieszkaniec z Abilene zapisał się natomiast w historii – tak samo jak Micaiah Thompson.

