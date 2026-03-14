Alarmujące dane o młodych Polakach. MEN reaguje

Ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że do końca jesieni rząd ma poznać założenia Krajowej Strategii Młodzieży. Przyczynkiem do stworzenia wspomnianej strategii był raport „Diagnoza Młodzieży 2026”, opracowany przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej na zlecenie MEN. Analiza objęła osoby w wieku od 15 do 29 lat – wynika z niej, że młodzi Polacy często muszą mierzyć się ze stresem, przemęczeniem i obawą przed zawodową porażką.

Jednocześnie coraz później wchodzą w dorosłość, rzadziej decydują się na związki romantyczne i nie towarzyszy im stabilne poczucie własnej wartości. Mimo tego, przedstawiciele Pokolenia Z wciąż patrzą w przyszłość z optymizmem.

Alarmujące dane o kondycji psychicznej młodych

Barbara Nowacka podkreśliła, że raport jest wstępem do stworzenia nowej strategii państwa wobec młodych ludzi. Jak zaznaczyła, takie strategii nie było w Polsce od lat, a ostatnia „skończyła swój termin przydatności w 2012 roku”. – To pokazuje wielką dziurę w systemowym myśleniu państwa o młodym pokoleniu – oceniła.

Szefowa MEN zwróciła uwagę, że dotychczas odpowiedzialność za politykę młodzieżową była rozproszona pomiędzy różne resorty. Tym razem jednak strategia ma być przyjęta przez cały rząd.

– Chcielibyśmy do końca jesieni przedstawić założenia strategii Radzie Ministrów, tak, żeby ją przyjąć i zacząć wdrażać – zapowiedziała Nowacka.

Jak wskazała, dane przedstawione w raporcie rysują skalę problemów, jakie trawią młodych Polaków. – 60 procent nastolatków żyje w chronicznym stresie i przemęczeniu, 40 procent wykazuje objawy depresyjne, 62 procent doświadcza przemocy rówieśniczej, 17 procent młodych ludzi dokonało samookaleczeń – wyliczała polityczka dodając, że wspomniane liczby „mówią bardzo jasno, że młode pokolenie potrzebuje systemowego wsparcia państwa”.

Krajowa Strategia Młodzieży obejmie szerokie spektrum obszarów

Jak twierdzą autorzy raportu, młode pokolenie musi mierzyć się z szerokim spektrum wyzwań, dotyczących między innymi zdrowia psychicznego, relacji społecznych, edukacji, środowiska cyfrowego, rynku pracy, mieszkalnictwa czy transportu.

– Dlatego Krajowa Strategia Młodzieży będzie projektem całego rządu, a nie jednego resortu – zaznaczyła szefowa MEN.

W prace nad dokumentem mają być włączeni także sami nastolatkowie – Nic o nich bez nich. I to powinno nam przyświecać przez najbliższe miesiące pracy – powiedziała Nowacka.

Potrzebne „coś więcej niż wyrywkowe raporty”

Jak wskazała Monika Rosa, przewodnicząca sejmowej Komisji do spraw Dzieci i Młodzieży, „aby zbudować dobrą politykę publiczną, potrzebujemy czegoś więcej niż wyrywkowych raportów dotyczących poszczególnych aspektów życia osób młodych”. Dodała, że od opracowania ostatniej strategii minęło ponad dziesięć lat, a w tym czasie ogromnie zmienił się cyfrowy świat i jego wpływ na młode pokolenie.

Zaznaczyła jednocześnie, że raport pokazuje także pozytywne aspekty życia nastolatków. – Pomimo wielu obiektywnych trudności, jednak te osoby postrzegają swoją przyszłość optymistycznie – zauważyła Monika Rosa.

Jak powstał raport „Diagnoza Młodzieży 2026”?

Opracowanie łączy analizy eksperckie z badaniami społecznymi. W części analitycznej zbadano 126 raportów krajowych, 62 opracowania międzynarodowe oraz 32 strategie i programy publiczne dotyczące dzieci, młodzieży i młodych dorosłych – zarówno z krajów Unii Europejskiej, jak i spoza Europy.

Część empiryczną stanowiły badania metodą Computer Assisted Web Interview (CAWI), czyli internetowej ankiety wypełnianej przez respondentów samodzielnie. W badaniu udział wzięło łącznie 5007 osób – młodzież w wieku 15-18 lat i 19-29 lat, rodzice uczniów, pracownicy instytucji publicznych oraz osoby działające w organizacjach młodzieżowych.

Czytaj też:

Burza wokół prac domowych. Poseł mówi o poważnym problemieCzytaj też:

„Cyfrowy szlaban” dla uczniów? Nowacka o szczegółach pomysłu MEN