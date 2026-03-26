Radykalne zmiany w MEN. Barbara Nowacka pod presją

W kuluarach mówi się, że to widmo dymisji wiszące nad szefową resortu edukacji może być bezpośrednim powodem przyspieszenia prac nad zmianami w prawie oświatowym.

Wykaz prac legislacyjnych rządu właśnie rozszerzył się o projekt ustawy regulującej korzystanie ze smartfonów w szkołach. Uczniowie już od 1 września 2026 roku będą musieli zmierzyć się ze sporą zmianą – używanie telefonów ma być zakazane, przy wyłączeniu sytuacji zdrowotnych i dydaktycznych. Ograniczenie już teraz działa w części szkół w Polsce, ale we wrześniu objęte nim zostaną odgórnie wszystkie placówki.

Z danych Fundacji Grow Space wynika, że zakaz funkcjonuje w 51 procent szkół, a aż 90 procent uregulowało tę kwestię w swoich statutach.

Problem jednak w tym, że nowe przepisy niewiele zmieniają w kwestii egzekwowania zasad. Nauczyciele nadal nie będą mogli odbierać uczniom telefonów – stanowią wszak one ich własność. W praktyce mają możliwość odnotowania tego w ocenach z zachowania danego ucznia. Co ciekawe, sama Barbara Nowacka stwierdziła ostatnio, że ocena z zachowania to „przeżytek” działający jedynie w Polsce i Białorusi.

Czy zakaz ma sens?

Jak już informowaliśmy wcześniej, to, w jaki egzekwowany będzie zakaz, MEN zostawił szkołom. Placówki, które wprowadziły już zmiany podchodzą do nich w różny sposób – uczniowie zostawiają telefony w szafkach, depozytach czy magnetycznie blokowanych woreczkach. Nierzadko wystarczające jest trzymanie wyłączonego smartfona w plecaku.

Ograniczenia jednak mają objąć wyłącznie publiczne szkoły podstawowe – placówki niepubliczne i szkoły ponadpodstawowe nie będą nimi objęte, mogąc uregulować tę kwestię we własnym zakresie.

Skoro nie wszyscy uczniowie zostaną objęci zakazem, czy wprowadzanie regulacji w tak ograniczonym zakresie ma sens?

Wątpliwości wybrzmiewają mocniej zwłaszcza w kontekście danych z raportu „Diagnoza Młodzieży 2026”. Wynika z niego, że aż 71 procent młodych osób przyznaje się do uzależnienia od telefonu – a to ma olbrzymi wpływ na zdrowie psychiczne młodzieży. Dodatkowo niemal połowa nastolatków zmaga się z bardzo niską samooceną, a 17 procent uczniów w wieku 13-17 lat deklaruje, że ma za sobą praktykę samookaleczenia.

Mimo tych alarmujących danych zakres regulacji pozostaje ograniczony. Dlaczego?

MEN ruszył z kopyta. Powód? Presja Donalda Tuska

– Przyspieszenie prac nad zakazem telefonów w szkołach nastąpiło na życzenie Donalda Tuska – przyznała w ostatnich dniach ministra Barbara Nowacka. Jak nieoficjalnie słyszą dziennikarze Rzeczpospolitej, premier miał przejąć się wspomnianą wcześniej „Diagnozą Młodzieży”, którą szefowa MEN miała przynieść na posiedzenie rządu.

Nie milkną też pogłoski o planowanej małej rekonstrukcji rządu, mającej objąć trzy ministry – kultury Martę Cienkowską, zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę i właśnie Barbarę Nowacką. Spekulacje zostały szybko zdementowane przez premiera Tuska – trudno zresztą przypuszczać, że mógłby odwołać szefową MEN tuż przed wprowadzeniem głośnej reformy „Kompas Jutra” – jak wiele zmian, tak i ta ma wejść w życie 1 września 2026 roku.

Jednocześnie trudno nie zauważyć sporego przyspieszenia w resorcie edukacji: poza pracami nad wprowadzeniem zakazu korzystania ze smartfonów w szkołach trwają również prace nad ograniczeniem dostępu dzieci poniżej 15. roku życia do mediów społecznościowych oraz nad zmianami w systemie wynagradzania nauczycieli.

Reforma MEN w toku. Obejmie nauczycieli

Kilka dni temu związki zawodowe związane z oświatą dostały od MEN do zaopiniowania propozycje zmian przygotowane przez resort.

Zakładają między innymi jasne określenie czasu pracy w szkole lub miejscu wskazanym przez dyrektora, nowe zasady rozliczania godzin nadliczbowych, wprowadzenie okresów rozliczeniowych trwających od 4 do 6 miesięcy czy rekompensaty finansowe za dodatkową pracę, w tym wycieczki.

Planowane jest również powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z zewnętrznym wskaźnikiem ekonomicznym. Nad szczegółami pracuje minister finansów – Andrzej Domański.

Związki mają teraz trzy miesiące na odniesienie się do wspomnianych propozycji.

Barbara Nowacka pod presją

W najbliższym czasie ministra Nowacka będzie musiała podjąć także decyzję związaną z edukacją zdrowotną. Wszystko wskazuje na to, że będzie to przedmiot obowiązkowy.

Niewątpliwie zdecydowane i konkretne działania są ministrze Nowackiej bardzo potrzebne, bowiem – jak wynika z badań sondażowni United Surveys dla Wirtualnej Polski – pracę polityczki pozytywnie ocenia 39,1 procent respondentów, a negatywnie – 47,6 procent ankietowanych.

