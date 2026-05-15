Nowy ruch MEN. Uczniowie i nauczyciele dostaną specjalne instrukcje

Ministerstwo edukacji narodowej, resort Barbary Nowackiej – razem z ministerstwem spraw wewnętrznych i ministerstwem obrony (a także Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i Naukową i Akademicką Siecią Komputerową) – przygotowuje „Poradnik bezpieczeństwa”, który skierowany jest do młodych (a także pracowników oświaty).

Broszura ma zawierać porady, jak reagować na kryzysowe sytuacje. Polska Agencja Prasowa podała, że MEN przesłało na początku roku szkolnego 2025/2026 rekomendacje kuratorom oświaty ws tego, jak nauczyciele powinni rozmawiać z uczniami np., gdy dojdzie do naruszenia przestrzeni powietrznej (przekroczenia polskiej granicy). Weźmy pod uwagę hipotetyczne zdarzenie: wojsko informuje o wykryciu dronów i decyduje się podjąć działania, zmierzające do neutralizacji obiektów będących własnością obcego państwa. Takie incydenty miały już miejsce – m.in. we wrześniu 2025 roku (wówczas ok. 20 bezzałogowców wleciało do Polski – potem ich szczątki były odnajdywane i zabezpieczane przez służby np. na Podlasiu).

Rozmowy z dziećmi i młodzieżą o takich sytuacjach mają pomóc im oswoić się z nimi i zmniejszyć lęk. Dzięki nim młodzi będą też wiedzieli, jak mają zachowywać się w razie ogłoszenia alarmu – gdy dana szkoła zarządzi przykładowo ewakuację. To, co jest wówczas bardzo ważne, to m.in. stosowanie się do poleceń nauczycieli, kierownictwa danej placówki edukacyjnej lub policji (albo przedstawicieli innego rodzaju służb).

„Poradnik bezpieczeństwa” trafił już do milionów skrzynek pocztowych w całej Polsce

„Poradnik bezpieczeństwa” dla dzieci i młodzieży przypomina ten, który został już opracowany przez resorty MON, MSWiA i RCB na polecenie rządu – a który skierowany jest do wszystkich obywateli ogółem.

Celem inicjatywy jest „przygotowanie Polaków na różnorodne zagrożenia – od cyberataków i dezinformacji, przez klęski żywiołowe, po sytuacje militarne i kryzysy infrastrukturalne” – informowało MSWiA.

„Projekt podkreśla konieczność budowania odporności społecznej i świadomego reagowania w obliczu współczesnych wyzwań. Celem jest nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa obywateli, ale też wzmacnianie wspólnoty, zaufania i solidarności w całym społeczeństwie” – wskazywało biuro prasowe resortu.

„Poradnik bezpieczeństwa” w formie papierowej trafił już do kilkunastu milionów gospodarstw domowych na terytorium państwa. Docelowo do skrzynek pocztowych w całej Polsce trafić ma po jednym egzemplarzu (jednej broszurze) „PB”.

