Zobaczył Donalda Tuska na żywo, nie mógł ukryć zaskoczenia. „Jeszcze 20 lat”

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wzięła udział w 22. edycji Nocy Muzeów. Zwiedzanie budynku było możliwe od godziny 16 w piątek 16 maja do godz. 2 w sobotę. O godz. 17.50 Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym pokazał, jak wygląda impreza. Szef rządu przywitał się z kilkoma osobami. – Dobrze premier wygląda – powiedział mężczyzna. – Prawda? Dużo lepiej niż w telewizji, nie? – odpowiedział Tusk. Następnie padł komentarz, że „jeszcze 20 lat”.

Uczestnicy Nocy Muzeów mogli zobaczyć miejsca, w których na co dzień zapadają najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania państwa i poznać kulisy pracy premiera oraz administracji rządowej. KPRM w wydarzeniu uczestniczy od 2011 roku. Zwiedzający mogli m.in. zobaczyć sale reprezentacyjne, w których odbywają się spotkania z zagranicznymi delegacjami.

Noc Muzeów 2026. Donald Tusk wszedł w interakcję z osobami zwiedzającymi KPRM

Do tego w ramach atrakcji przewidziano również poznanie tajników protokołu dyplomatycznego; obejrzenie upominków związanych z wizytami zagranicznymi premiera; zobaczenie księgi wpisów gości zagranicznych; wzięcie udziału w warsztatach i konkursach z nagrodami; poznanie szczegółów konferencji prasowych; a także posłuchanie o historii KPRM i obejrzenie wystawy zdjęć z wizyt zagranicznych.

Liczba miejsc była ograniczona. Do tego trzeba było dostosować się do szeregu zasad. Przy wejściu należało okazać dowód tożsamości i wyrazić zgodę na spisanie danych osobowych przez funkcjonariusza SOP, który ze względów bezpieczeństwa podejmował decyzję o wejściu danej osoby do KPRM. Do tego nie można było wnosić własnych napojów, wodę zapewniał organizator. Na czas zwiedzania zdeponowane zostały też niebezpieczne przedmioty.

