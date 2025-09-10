Polska przestrzeń powietrzna naruszona przez drony. „Zostało użyte uzbrojenie”

W nocy z 9 na 10 września Rosja przeprowadziła kolejne zmasowane uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy. Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione wszystkie niezbędne procedury.

„W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru” – poinformowało DORSZ przed godz. 1:00.

Polska przestrzeń powietrzna wielokrotnie naruszona. „Zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”

W kolejnym komunikacie przekazano, że polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. „Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów” – czytamy. Ze względu na trwającą operację wojska zaapelowano o pozostanie w domach. Wskazano, że „najbardziej zagrożonymi rejonami są województwa podlaskie, mazowieckie i lubelskie”.

Najnowszy komunikat DORSZ pojawił się ok. godz. 5:30. „W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne” – podano.

„Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” – czytamy dalej. DORSZ monitoruje sytuację na bieżąco, a polskie i sojusznicze siły i środki pozostają w pełnej gotowości do działania.

