Nowe fakty ws. drona przy polskiej granicy. „Miał napis cyrylicą”

Prokuratura Okręgowa Lublinie przekazała pierwsze informacje związane z „nocnym zdarzeniem z udziałem drona”, który został znaleziony w pobliżu przejścia granicznego w Terespolu. – Wiemy na razie tyle, że spadł dron, który prawdopodobnie nie był uzbrojony – powiedziała na konferencji prasowej rzecznik prasowy prok. Agnieszka Kępka.

W tej chwili Żandarmeria Wojskowa dokonuje zabezpieczenia technicznego miejsca zdarzenia. Chodzi o to, aby prokurator mógł przystąpić do oględzin. Miejsce musi być bezpieczne. – Dron spadł około 300 m od przejścia granicznego w miejscowości Polatycze. Jest nieuzbrojony. Są tam napisy z cyrylicą – wynika ze wstępnych ustaleń, które przekazała rzecznik. W związku ze sprawą przesłuchiwani są świadkowie.

Zabezpieczany jest także monitoring, który być może pozwoli na zbadanie trajektorii lotu drona, żeby ustalić skąd on nadleciał. Ma miejscu ujawniania drona będą musiały zostać wykonane pomiary odległości pomiędzy śladami. Prok. Kępka ujawniła też, że „stwierdzono lekkie nadpalenie”, ale nie była w stanie obecnie określić jego charakteru. Po konferencji prasowej rzecznik udaje się do miejscowości Polatycze, skąd w późniejszych godzinach będzie przekazywała kolejne informacje.

Wkrótce więcej informacji