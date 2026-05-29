Rosyjski dron nad NATO. „Kreml testuje granice”

Kiedy rosyjski dron uderza w budynek mieszkalny na terytorium państwa NATO, pierwszą reakcją są emocje. Pojawiają się pytania o bezpieczeństwo, o skuteczność obrony powietrznej i o możliwość eskalacji konfliktu. Tak stało się również po ostatnim incydencie w rumuńskim Gałaczu, gdzie bezzałogowiec związany z działaniami wojennymi prowadzonymi przeciwko Ukrainie spadł na obiekt mieszkalny.

Naturalnie pojawia się pytanie, czy był to przypadek, celowe działanie Rosji, a może kolejny element testowania odporności państw NATO?

Z perspektywy człowieka, który przez wiele lat zajmował się bezpieczeństwem państwa, ochroną najważniejszych osób oraz analizą zagrożeń, przestrzegałbym przed pochopnymi odpowiedziami. W bezpieczeństwie najgorszym doradcą są emocje. Potrzebne są fakty, analiza i chłodna ocena ryzyka.

Polityka przesuwania granic ryzyka