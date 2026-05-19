Sensacyjne doniesienia ws. Ziobry. Taki ruch zrobiła administracja Trumpa

Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau miał polecić urzędnikom Departamentu Stanu przyspieszenie i zatwierdzenie wydania wizy dla byłego polskiego ministra poszukiwanego przez polski wymiar sprawiedliwości, co umożliwiło mu wyjazd z Węgier do Stanów Zjednoczonych — twierdzą trzy osoby znające kulisy sprawy.

Choć administracja Donalda Trumpa otwarcie wspiera konserwatywne środowiska polityczne w Europie, przyznanie amerykańskiej wizy politykowi ściganemu przez rząd państwa będącego sojusznikiem USA jest sytuacją wyjątkową. W styczniu Viktor Orbán udzielił Zbigniewowi Ziobrze azylu na Węgrzech. W Warszawie liczono jednak, że po zwycięstwie proeuropejskiego Pétera Magyara Ziobro zostanie przekazany Polsce. Sam Magyar deklarował wcześniej, że zrobi to już pierwszego dnia po objęciu urzędu.

Do tego jednak nie doszło. Według źródeł Landau polecił kierownictwu Biura Spraw Konsularnych w Waszyngtonie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wydała Ziobrze wizę. Jedno ze źródeł twierdzi, że chodziło o wizę dziennikarską.

Dzięki tej interwencji były minister sprawiedliwości miał otrzymać dokument jeszcze przed zaprzysiężeniem Magyara 9 maja. Źródła nie potwierdzają udziału Donalda Trumpa w tej decyzji, a Reuters nie ustalił również, czy jakąkolwiek rolę odegrał sekretarz stanu Marco Rubio. Według jednej z osób zaznajomionych ze sprawą Landau dowiedział się o sytuacji Ziobry od ambasadora USA w Polsce Toma Rose’a i uznał, że były minister jest niesłusznie ścigany.

Jedno ze źródeł twierdzi, że Landau uzasadniał pilność wydania wizy względami „bezpieczeństwa narodowego”. Reuters nie ustalił jednak, dlaczego sprawę zakwalifikowano właśnie w ten sposób.

Sam Landau odmówił komentarza. Rzecznik Departamentu Stanu nie odpowiedział na szczegółowe pytania dotyczące sprawy, w tym o ewentualny udział Rubio i Rose’a.

„Ze względu na poufność danych wizowych nie możemy udzielić żadnych informacji w tej sprawie” — przekazał rzecznik.

Biały Dom również nie odniósł się do doniesień.

Administracja Trumpa od dawna utrzymuje, że konserwatyści w Europie stają się ofiarami tzw. „lawfare”, czyli — według zwolenników ruchu MAGA — politycznego wykorzystywania wymiaru sprawiedliwości przeciw przeciwnikom ideologicznym.

Podobne zarzuty wobec Trumpa formułują jednak jego krytycy w USA, twierdząc, że jego administracja wykorzystuje aparat państwa do ścigania politycznych przeciwników.