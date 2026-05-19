Gdzie jest Romanowski? Ekspertka mówi o „cichej procedurze azylowej”

Polskie służby nadal nie potwierdziły, gdzie przebywa Marcin Romanowski. Wiceszef MSZ Marcin Bosacki przyznał niedawno, że istnieją „dość prawdopodobne informacje”, iż poseł PiS nie znajduje się już na Węgrzech. Według niego możliwe jest także, że Romanowski opuścił już Unię Europejską.

W przestrzeni medialnej pojawiają się kolejne spekulacje dotyczące miejsca pobytu polityka. Nieoficjalnie wymieniana jest m.in. Rumunia, jednak prokuratura nie potwierdza tych doniesień.

Prawniczka wskazuje na możliwy azyl dla Romanowskiego

Mec. Anna Mika-Kozak, specjalizująca się w Europejskim Nakazie Aresztowania, ocenia, że największym i zarazem kluczowym problemem w sprawie Marcina Romanowskiego jest dziś ustalenie miejsca pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Bez tego Polska nie może skutecznie uruchomić kolejnych procedur związanych z ENA.

Ekspertka przyznaje też, że możliwy jest scenariusz, w którym „po cichu” trwa już procedura azylowa w innym państwie. Jak podkreśla, dopóki służby oficjalnie nie ujawnią takich informacji, opinia publiczna może nie wiedzieć o zatrzymaniu lub ochronie udzielonej posłowi.

Romanowski jak duch. Problem dla systemu ENA

Zdaniem mec. Mika-Kozak, jeśli Romanowski opuścił Węgry już po uruchomieniu procedury ENA, pojawiają się pytania o skuteczność działań tamtejszych służb. Europejski Nakaz Aresztowania funkcjonuje bowiem w ramach współpracy państw UE i opiera się m.in. na systemie SIS, który umożliwia identyfikację osób poszukiwanych.

Prawniczka zwraca uwagę, że sytuacja komplikuje się, jeśli poszukiwany wyjechał do państwa spoza Unii Europejskiej i poza systemem SIS. W rozmowie padł przykład Serbii, skąd – jak oceniła – można swobodniej podróżować do innych części świata.

Co dalej ze ściganiem Romanowskiego?

Na razie prokuratura nie ujawnia szczegółów prowadzonych działań. Nie wiadomo również, czy wobec Romanowskiego uruchomiono nową procedurę Interpolu. Wszystko wskazuje jednak na to, że kluczowe pozostaje ustalenie, w którym kraju obecnie przebywa polityk.

