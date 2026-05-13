Poseł skrytykował nowe propozycje MEN. „Odklejenie od rzeczywistości”

8 maja MEN skierował do konsultacji publicznych i uzgodnień projekt „zmieniający rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych” . Konsultacje i uzgodnienia mają potrwać do 10 czerwca br.

Józefaciuk: Odklejenie MEN od rzeczywistości jest niewiarygodne

13 maja polityk odniósł się do ostatnich działań MEN. Jego zdaniem „pod pozorem ‘doprecyzowania przepisów’ ministerstwo chce: zlikwidować egzaminy klasyfikacyjne online, zmusić rodziny do jeżdżenia setki kilometrów, utrudnić życie dzieciom chorym, neuroróżnorodnym i z niepełnosprawnościami” .

Poseł dodał także, że „Odklejenie MEN od rzeczywistości jest niewiarygodne” . Zdaniem Józefaciuka resort uważa, że „uczeń ma siedzieć fizycznie w szkole pod okiem komisji. Bez wyjątków. Bez elastyczności. Bez refleksji” .

Polityk zastanawiał się także, kto będzie płacił za dojazdy, noclegi, urlopy rodziców i stres dzieci, jeśli dojdzie do ewentualnych zmian. Jego zdaniem „jak zwykle rodzina” .

Nauczyciel skrytykował także kwestię zadań domowych. „MEN znalazł też sposób na powrót prac domowych tylnymi drzwiami. Oficjalnie: ‘prace domowe nie są obowiązkowe’. Praktycznie: systematyczność wykonywania prac domowych może wpływać na ocenę końcową. Czyli: nie musisz robić, ale jak nie robisz, możesz mieć niższą ocenę” – pisał Józefaciuk. „Ciekawe co wyniknie z kontroli poselskiej w tej sprawie w MEN” – dodał polityk.

Propozycje MEN ws. zmian w szkołach

Przypomnijmy, resort edukacji chce doprecyzować przepisy w sprawie przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności. Oznacza to m.in., że egzaminy byłyby przeprowadzane wyłącznie w szkole, w formie stacjonarnej.

Zmianie może też ulec „katalog podstawowych obszarów branych pod uwagę przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny zachowania ucznia” , a także wprowadzenie zmian w zakresie zadań domowych.

