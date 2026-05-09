Egzamin ósmoklasisty 2026. Wszystko, co musisz wiedzieć

W 2026 roku egzamin ósmoklasisty obejmie ponad 390 tysięcy uczniów kończących szkołę podstawową w około 13 tysiącach placówek w całej Polsce.

Egzaminy rozpoczną się tydzień po maturach i potrwają trzy dni. Uczniowie w poniedziałek 11 maja podejdą do zdawania języka polskiego, dzień później – 12 maja – do matematyki, a 3 maja czeka ich egzamin z języka obcego nowożytnego.

Wszystkie testy startują o godzinie 9:00.

Choć egzaminu ósmoklasisty nie można formalnie nie zaliczyć, jego wynik ma kluczowe znaczenie w procesie rekrutacji do liceów i techników.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Na udzielenie odpowiedzi uczniowie mają określoną ilość czasu. I tak – na język polski wyznaczono 150 minut, na test z matematyki – 125 minut, a na język obcy 110 minut.

Jak przypomina Centralna Komisja Egzaminacyjna, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą liczyć na wydłużenie czasu pracy: maksymalnie o 45 minut (język polski), 40 minut (matematyka) oraz 35 minut (język obcy).

W arkuszach znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte – czyli takie, które wymagają samodzielnego formułowania odpowiedzi.

Co wolno zabrać na egzamin ósmoklasisty?

Na salę egzaminacyjną uczniowie mogą wnieść wyłącznie podstawowe przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem. Na egzaminie z matematyki dopuszczalna jest także linijka.

CKE przypomina, że obowiązuje całkowity zakaz korzystania z kalkulatorów oraz słowników.

Nie wolno również wnosić urządzeń telekomunikacyjnych, takich jak telefony czy smartwatche. Wyjątek stanowią jedynie urządzenia medyczne lub aplikacje monitorujące stan zdrowia ucznia, jeśli ten takiego używa.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026

W dniu egzaminów CKE oraz okręgowe komisje egzaminacyjne około godziny 14:00 publikować będą arkusze. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele będą mogli sprawdzić poprawność odpowiedzi.

Oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca.

