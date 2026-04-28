Ósmoklasisto, uwaga na pułapki! CKE o zmianach na egzaminie

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała kluczowe informacje dotyczące tegorocznego egzaminu kończącego szkołę podstawową. Do testów przystąpi ponad 393 tysiące uczniów z niemal 13 tysięcy szkół w całej Polsce.

Egzaminy odbędą się w dniach 11–13 maja 2026 roku. W poniedziałek, 11 maja ósmoklasiści o godzinie 9 podejdą do zdawania języka polskiego, dzień później – 12 maja we wtorek – o tej samej godzinie rozpoczną egzamin z matematyki. W środę, 13 maja o godzinie 9 czeka ich z kolei test z języka obcego nowożytnego.

Łącznie przygotowano ponad 1,18 miliona arkuszy egzaminacyjnych. Najwięcej uczniów wybrało język angielski – aż 98,4 procent. Znacznie mniej zdecydowało się na język niemiecki (1,2 procent), a pozostałe języki – francuski, włoski, hiszpański i rosyjski – stanowią margines uczniowskich wyborów.

Więcej czasu na egzamin. To największa zmiana

Jedną z najważniejszych nowości jest wydłużenie czasu pracy z arkuszami. Jak tłumaczy CKE, ma to pomóc uczniom w dokładniejszym analizowaniu zadań i sprawdzaniu odpowiedzi.

W 2026 roku egzamin z języka polskiego potrwa 150 minut – to o 30 minut więcej, niż rok temu. Test z matematyki będzie dłuższy o 25 minut (wcześniej trwał 100 minut), a z języka obcego – o 20 minut (wcześniej uczniowie mieli 90 minut na jego napisanie).

Dla uczniów z dostosowaniami przewidziano dodatkowe wydłużenie czasu trwania egzaminów:

do 45 minut (język polski),

do 40 minut (matematyka),

do 35 minut (język obcy).

Aby ograniczyć ściąganie, przygotowano aż 187 różnych wersji arkuszy oraz zestawy nagrań do egzaminów językowych.

Zmiany w ortografii i zasady oceniania prac

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązuje także reforma zasad pisowni. Uczniowie jednak nie muszą obawiać się utraty punktów. CKE zapewnia, że w latach 2026-2030 podczas sprawdzania prac „dopuszczalne będą zarówno stare, jak i nowe zasady pisowni”.

Zmiany dotyczą między innymi zapisu łącznego i rozdzielnego wyrazów oraz użycia wielkich liter w niektórych nazwach.

Warto też pamiętać o lekturach. Kluczowe są teksty z klas 7-8, zaś utwory z klas 4-6 mogą pojawić się tylko we fragmentach.

Jak poinformował dyrektor CKE, Robert Zakrzewski, na rezultaty uczniowie będą musieli poczekać do 3 lipca 2026 roku.

