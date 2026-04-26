Matura 2026. Czy pozostali uczniowie mają wolne od nauki

Lada moment w szkołach rozpoczną się egzaminy maturalne a tuż po nich egzamin ósmoklasisty.

Harmonogram matur 2026

Najważniejsze są pierwsze dni matur, ponieważ w tych dniach egzaminy zdają wszyscy maturzyści. Język polski, matematyka oraz język nowożytny są obowiązkowymi przedmiotami.

Przedstawiamy harmonogram najważniejszych dat podczas trwania egzaminów maturalnych w 2026 r.

4 maja 2026 r. – Pierwszy dzień matur. Maturzyści zdają język polski na poziomie podstawowym.

5 maja 2026 r. – Drugi dzień matur. Maturzyści zdają matematykę, która nadal jest obowiązkowa. Również w tym dniu są egzaminy z języka kaszubskiego i łemkowskiego. W tym dniu również odbywa się egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej w formule rozszerzonej.

6 maja 2026 r. – Trzeci dzień matur. Maturzyści zdają wybrany język nowożytny na poziomie podstawowym oraz egzaminy rozszerzone z matematyki i geografii, zdawane w języku obcym.

7 maja 2026 r. – Czwarty dzień matur. Maturzyści zdają egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz egzaminy rozszerzone z historii muzyki.

8 maja 2026 – Piąty dzień matur. Maturzyści zdają na poziomie rozszerzonym biologię i filozofię.

11-21 maja 2026 r. – W tych dniach odbywają się pozostałe egzaminy w formule rozszerzonej (matematyka, języki obce, chemia, fizyka, historia, geografia, informatyka o języki mniejszości narodowych)

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2026

W 2026 r. egzamin ósmoklasisty zaplanowany jest na:

11 maja 2026 r. – język polski;

12 maja 2026 r. – matematyka;

13 maja 2026 r. – język obcy nowożytny.

Matury i egzamin ósmoklasisty a dni wolne

Odwołanie nauki w okresie matury i egzaminu ósmoklasisty jest największym mitem co roku omawianym na szkolnych korytarzach. Zgodnie z przepisami nie ma odgórnie przyjętego rozwiązania, które uprawnia placówki szkolne do odwoływania zajęć lekcyjnych podczas matur i egzaminu ósmoklasisty.

Niemniej często zdarza się, że plan lekcji jest modyfikowany na tyle, żeby móc sprawnie przeprowadzić zaplanowane egzaminy.

Podczas matur wiele szkół odwołuje lekcje dla pozostałych uczniów w pierwszych 3 dniach matur, ponieważ wtedy egzamin zdają wszyscy. Są jednak szkoły, które w tych dniach nie odwołują zajęć.

Podczas egzaminu ósmoklasisty w wielu szkołach podstawowych nie prowadzi się lekcji wynikających z planu, lecz organizowane są inne zajęcia, ponieważ większa liczba nauczycieli zaangażowana jest w przeprowadzenie egzaminu.

Odwołane lekcje

Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala harmonogram egzaminów, ale nie decyduje o dniach wolnych od szkoły. To kompetencja dyrektora szkoły, który może odwołać zajęcia, ale nie musi. To, że w jednej placówce lekcje są odwołane, nie oznacza, że w każdej będzie tak samo.

