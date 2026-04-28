Coraz więcej maturzystów odwołuje się od wyniku matury. Za złożenie wniosku płacą nawet 700 zł

Egzamin maturalny, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Coraz więcej maturzystów odwołuje się po uzyskaniu wyniku egzaminu dojrzałości w lipcu. Jak twierdzi jeden z korepetytorów, który pomaga składać wnioski swoim uczniom – dzięki temu absolwenci liceów są w stanie „odzyskać” kilka cennych punktów i dostać się na wybrany kierunek studiów.

Rozmówca „Gazety Wyborczej” – autor bloga Okiem Krytycznego Egzaminatora – na co dzień udziela korepetycji z biologii, a także pracuje jako nauczyciel w jednej z prywatnych szkół w Katowicach. Ponadto – jak wskazuje sama nazwa prowadzonej przez niego strony – Artur Szymanek jest egzaminatorem, czyli sprawdza arkusze maturalne.

Te już wkrótce zostaną wypełnione przez maturzystów (wszak z początkiem maja ruszają egzaminy – poczynając od języka polskiego w formie pisanej, na poziomie podstawowym), a to czy poprawnie, okaże się 8 lipca. Wtedy młodzi ludzie otrzymają wyniki, dzięki którym jasne stanie się, czy dostali się na wymarzone studia, czy też nie.

Ale wynik nie oznacza wyroku, od którego nie można się odwołać – Centralna Komisja Edukacyjna umożliwia złożenie wniosku o wgląd do swojej pracy. Po tym, gdy ten wpłynie, Okręgowa Komisja Edukacyjna ma maksymalnie pięć dni roboczych, by wskazać termin i miejsce, gdzie absolwent może zapoznać się z arkuszem. Gdy uzna, że jakieś zadania zostały ocenione niesprawiedliwie, może zawnioskować o weryfikację sumy punktów (na co ma dwa dni), z konkretnym uzasadnieniem, dlaczego dane zadanie powinno zostać ocenione lepiej.

Uczeń złożył wniosek i zdał maturę. „Źle policzono mu błędy”

Artur Szymanek przyznał, że w ubiegłym roku napisał łącznie 12 odwołań w porozumieniu ze swoimi podopiecznymi. – W siedmiu przypadkach udało mi się odzyskać parę punktów. Nie były to spektakularne wyniki, jakie zdarzają się na maturze z języka polskiego, gdzie kryteria są bardziej uznaniowe. Ale bywały to punkty potrzebne do dostania się na studia – zaznaczył.

Innym przykładem jest Violetta Kalka – nauczycielka z Torunia, której uczeń początkowo nie zdał matury z języka polskiego, a następnie – po ponownej weryfikacji sumy punktów – jednak zaliczył egzamin. – Źle policzono mu błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Nikt: ani egzaminator, ani egzaminator-weryfikator, ani przewodniczący komisji nie zauważyli, że jest dyslektykiem – wskazała doświadczona egzaminatorka (cytat za „GW”).

Przeglądając popularne platformy z ogłoszeniami możemy dowiedzieć się, że za odwołanie nauczyciele chcą dziś od ok. 300 do 700 złotych – w zależności od regionu Polski.

Źródło: „GW”