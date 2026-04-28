Podejrzany o potrącenie Łukasza Litewki wyszedł na wolność. Komunikat prokuratury

Przypomnijmy, wcześniej o zastosowaniu tymczasowego aresztu na trzy miesiące zdecydował Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej. Ustalono, że w przypadku wpłaty 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego w ciągu 14 dni 57-latek będzie mógł opuścić areszt i zostanie objęty dozorem policyjnym. Będzie miał też zakaz opuszczania kraju.

Jest komunikat prokuratury

We wtorek 28 kwietnia Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przekazała nowe informacje w sprawie zatrzymanego mężczyzny. „W reakcji na pytania o aktualny stan śledztwa w sprawie wypadku, skutkującego śmiercią posła Łukasza Litewki, informuję, iż podejrzany o spowodowanie tego zdarzenia został dziś zwolniony z tymczasowego aresztowania – wobec wpłaty ustalonej przez sąd kwoty poręczenia majątkowego” – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.

Wcześniej te informacje przekazał reporter RMF FM Marcin Buczek. Stacja dodała także, że prokuratura domaga się ponownego aresztowania mężczyzny. W poniedziałek miała złożyć zażalenie na decyzję sądu. Sprawą zajmie się teraz Sąd Okręgowy w Sosnowcu.

We wczorajszym komunikacie prokuratura informowała, że 57-latek „stoi pod zarzutem popełnienia czynu z art. 177 par. 2 kodeksu karnego, który zagrożony jest karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu”.

Prokuratura szuka świadków wypadku

We wtorek prokurator Kilian poinformował, że śledczy skupiają się teraz m.in. na znalezieniu świadków.

– Równolegle zasięgamy kolejnych opinii eksperckich, oczekujemy na opinie już wcześniej zlecone – takie, które przede wszystkim dotyczą zabezpieczonych sprzętów elektronicznych. Gromadzimy dane cyfrowe, czekamy na ostateczne konkluzje biegłego w dziedzinie rekonstrukcji wypadków drogowych. Czekamy też na pisemną opinię posekcyjną i badania toksykologiczne – dodał prok. Kilian, cytowany przez TVN24.

