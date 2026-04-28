Kulisy akcji uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Ambasador USA reaguje

We wtorek 28 kwietnia na granicy polsko-białoruskiej doszło do wymiany więźniów zgodnie z modelem „pięć za pięć”. Wśród uwolnionych znalazł się Andrzej Poczobut.

Andrzej Poczobut uwolniony. Nawrocki i Tusk reagują

„Andrzej Poczobut, więzień polityczny reżimu Łukaszenki, kawaler Orderu Orła Białego na wolności! Dziękuję Prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za doprowadzenie do uwolnienia naszego Rodaka. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali na ten sukces” – napisał Karol Nawrocki.

„Wymiana na polsko-białoruskiej granicy to finał trwającej dwa lata skomplikowanej dyplomatycznej gry, pełnej dramatycznych zwrotów akcji. Udało się dzięki świetnej pracy naszych służb, dyplomatów i prokuratury oraz wielkiej pomocy amerykańskich, rumuńskich i mołdawskich przyjaciół. Dziękuję Wam wszystkim w imieniu Andrzeja Poczobuta i własnym” – skomentował Donald Tusk.

Kulisy akcji uwolnienia Poczobuta. Ambasador USA zabrał głos

Do sprawy odniósł się także ambasador USA w Polsce. Tom Rose podkreślił, że Ameryka dotrzymuje słowa wobec swoich przyjaciół i sojuszników. „Nasi partnerzy w Polsce współpracowali z nami ramię w ramię, aby doprowadzić do jego (Andrzeja Poczobuta – red.) uwolnienia. Doceniamy niesamowitą pracę Polskich Służb Specjalnych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby to osiągnąć. To właśnie robią prawdziwi partnerzy” – napisał.

„To naprawdę historyczny dzień. Ogromna wdzięczność dla prezydenta Polski Karola Nawrockiego, specjalnego wysłannika USA Johna Coale’a, a zwłaszcza dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, którego zaangażowanie i determinacja w realizacji obietnicy złożonej Karolowi Nawrockiemu – doprowadzenia do uwolnienia polskiego wojownika o wolność Andrzeja Poczobuta z więzienia w Białorusi – sprawiły, że ten dzień stał się rzeczywistością! Wielkie podziękowania także dla Radosława Sikorskiego i Christophera Welby'ego Smitha” – czytamy dalej.

Łukaszenka wchodzi w orbitę Trumpa. „Chce pośredniczyć w rozmowach z Putinem”Czytaj też:

Białoruś ma wypuścić kolejnych więźniów. Rozmowy prowadzi delegacja USA