Zabierasz psa lub kota na majówkę? To może być błąd. Ekspertka wyjaśnia

Majówka to dla wielu osób jest czasem odpoczynku, wyjazdów i łapania kontaktu z naturą. Coraz częściej opiekunowie zwierząt – traktując je jako pełnoprawnych członków rodziny – chcą zabierać je ze sobą. Warto jednak pamiętać, że nie każdy wyjazd będzie dla pupila dobrym rozwiązaniem.

Najważniejsze jest dopasowanie planów do jego potrzeb. Psy i koty zupełnie inaczej reagują na zmiany otoczenia. Psy zazwyczaj dobrze odnajdują się w podróży, bo najważniejsza jest dla nich obecność opiekuna. Nowe miejsca, zapachy i przestrzenie często działają na nie pobudzająco i są dla nich źródłem ciekawych bodźców.

Koty funkcjonują zgoła inaczej. Są silnie przywiązane do swojego terytorium, a każda zmiana może wywołać u nich ogromny stres. Nowe miejsce, inne zapachy czy hałasy potrafią zaburzyć ich poczucie bezpieczeństwa, co niekiedy przekłada się na problemy z apetytem lub zachowaniem, dlatego w wielu przypadkach lepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie kota w domu pod opieką zaufanej osoby.

Opieka na czas wyjazdu. Jak zadbać o komfort zwierzęcia?

Jeśli demy się zostawić pupila na miejscu, kluczowe znaczenie ma wybór odpowiedniego opiekuna. Najlepiej, aby była to osoba dobrze znana zwierzęciu, na przykład ktoś z rodziny, przyjaciel albo sprawdzony opiekun zwierząt (petsitter). Dzięki temu zwierzak łatwiej poradzi sobie z naszą nieobecnością.

Ważne jest też odpowiednie przygotowanie takiej osoby. Przed wyjazdem warto dokładnie opisać codzienną rutynę pupila, uwzględniając pory karmienia, spacerów, zabawy czy przyjmowania leków. Zachowanie stałego rytmu dnia daje zwierzęciu poczucie stabilności.

– Koty zdecydowanie lepiej czują się we własnych czterech ścianach. Idealnie będzie, jeśli osoba sprawująca opiekę zamieszka na czas naszego wyjazdu w naszym domu lub będzie codziennie odwiedzać zwierzę. Podczas każdej wizyty powinna zadbać o czystą kuwetę, świeżą wodę, regularne karmienie oraz chwilę wspólnej zabawy i kontaktu. Psy, jako zwierzęta bardziej przywiązane do ludzi niż miejsc, mogą bez problemu zamieszkać tymczasowo u opiekuna. Wyjątek stanowią starsze psy, które lepiej odnajdą się w znanym sobie środowisku – mówi Marzena Ignaczak z Mars Polska.

Nie można zapomnieć o przekazaniu najważniejszych informacji, takich jak kontakt do lekarza weterynarii czy dokumentacja zdrowotna. Warto też przygotować wszystkie potrzebne akcesoria.

Znane przedmioty, jak legowisko, koc czy ulubione zabawki pomagają zwierzęciu poczuć się bezpieczniej. Dodatkowo wspólne spacery, zabawa i drobne przysmaki mogą złagodzić stres związany z rozłąką z ukochanym opiekunem.

Podróż z psem. Na co warto zwrócić uwagę?

Jeśli planujemy wyjazd z psem, należy zadbać o jego komfort już od pierwszych chwil podróży. Przewożenie zwierzęcia w samochodzie powinno być dobrze zorganizowane – najlepiej sprawdza się transporter, klatka lub specjalne szelki przypinane do pasów bezpieczeństwa.

Podczas dłuższej trasy warto robić przerwy co kilka godzin, aby pies mógł się napić, załatwić potrzeby fizjologiczne i trochę się poruszać. W czasie postoju zawsze powinien być na smyczy. Karmienie tuż przed wyjazdem nie jest dobrym pomysłem, ponieważ może powodować mdłości. Lepiej podać posiłek dopiero po dotarciu na miejsce.

Przed podróżą dobrze jest się upewnić, że wybrany hotel czy camping akceptuje zwierzęta. Warto również sprawdzić dostęp do opieki weterynaryjnej w okolicy oraz zabrać książeczkę zdrowia i upewnić się, że szczepienia oraz ochrona przeciw pasożytom są aktualne.

Kluczowy aspekt? Miska pełna karmy znanej zwierzęciu

Niezależnie od tego, czy zwierzę jedzie z nami, czy zostaje w domu, jego sposób żywienia nie powinien się zmieniać. Nagłe wprowadzenie nowej karmy może wywołać problemy trawienne i dodatkowy stres. Szczególnie ważny jest stały dostęp do świeżej wody, zwłaszcza w cieplejsze dni.

Badania prowadzone między innymi przez ekspertów z Instytutu Nauki o Zwierzętach WALTHAM wskazują na to, że kontakt ze zwierzętami obniża poziom stresu i poprawia samopoczucie. To jeden z powodów, dla których tak chętnie zabieramy pupile na wyjazdy.

Dobrze zaplanowana majówka uwzględnia jednak potrzeby obu stron. Niezależnie od tego, czy spędzamy ją razem ze zwierzęciem, czy powierzamy je opiece zaufanej osoby, najważniejsze jest jego bezpieczeństwo i komfort. Dzięki temu odpoczynek będzie udany nie tylko dla nas, ale także dla naszego czworonożnego towarzysza.

