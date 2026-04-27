Ile wynosi próg zdawalności na maturze 2026? Potrzebna określona liczba punktów

W 2026 roku maturzyści nadal będą zdawać egzamin na dotychczasowych zasadach. Obowiązkowe pozostają egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, a także egzamin ustny z języka obcego.

Każdy absolwent musi też przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W jego przypadku nadal nie będzie jednak obowiązywał próg zdawalności. Wystarczy samo podejście do egzaminu.

Ile punktów trzeba mieć, żeby zdać maturę 2026? Tyle wynosi próg zdawalności

Aby zdać maturę z przedmiotów obowiązkowych, trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów. Na egzaminach ustnych z języka polskiego i języka obcego można zdobyć maksymalnie 20 punktów. Do zaliczenia potrzeba co najmniej 9 punktów.

Egzaminy pisemne z języka polskiego i języka obcego są oceniane maksymalnie na 60 punktów. Maturzysta musi zdobyć minimum 18 punktów. Nauczyciele zwracają uwagę, że duże znaczenie ma wypracowanie, za które można zdobyć sporą część punktów.

Inaczej wygląda matematyka podstawowa. Tutaj maksymalnie można zdobyć 50 punktów, a próg zdawalności wynosi 15 punktów.

Poprawki Matur 2026. Terminy egzaminów

Wyniki matur 2026 zostaną ogłoszone 8 lipca. Osoby, które nie zdadzą jednego obowiązkowego przedmiotu, będą mogły przystąpić do poprawki w sierpniu. Część pisemną zaplanowano na 24 sierpnia, a ustną na 25 sierpnia 2026 roku.

Zmiany progu zdawalności na maturach dopiero od 2028 roku

Planowane przez Ministerstwo Edukacji zmiany dotyczące obowiązkowego progu 30 proc. na egzaminach rozszerzonych zostały ponownie przesunięte. Zgodnie z nowelizacją przepisów nowe zasady mają wejść najwcześniej w 2028 roku.

