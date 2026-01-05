Uczniowie mogą odetchnąć. Ważna decyzja CKE

Dobra wiadomość jest taka, że przez kilka najbliższych lat uczniowie nie muszą się stresować zmianami. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że w latach 2026–2030 na egzaminach będą akceptowane zarówno dotychczasowe, jak i nowe zasady pisowni. Dopiero od 2031 roku ma obowiązywać wyłącznie nowa ortografia

Skąd wzięły się zmiany w pisowni?

Nowe reguły ortograficzne zostały przygotowane i przyjęte przez Radę Języka Polskiego, działającą przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Zaczęły one oficjalnie obowiązywać od stycznia 2026 roku.

Ponieważ wielu uczniów przygotowuje się do egzaminów od kilku lat – ucząc się według wcześniejszych zasad – pojawiły się obawy, czy nagła zmiana nie wpłynie negatywnie na ocenianie prac.

CKE uspokaja: punktów nie stracicie

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, CKE wydała oficjalny komunikat. Wynika z niego jasno, że przez okres przejściowy nie będzie kar za stosowanie jednej lub drugiej wersji pisowni.

– W latach 2026-2030 w ocenie poprawności ortograficznej w pracach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminów eksternistycznych akceptowane będą zarówno obecnie obowiązujące, jak i nowe zasady zapisu – czytamy w informacji podpisanej przez dyrektora CKE, Roberta Zakrzewskiego.

W praktyce oznacza to, że uczniowie mogą pisać tak, jak byli uczeni do tej pory, albo korzystać z nowych zasad – i w żadnym z tych przypadków nie stracą punktów.

Od 2031 roku tylko nowe zasady

Pełne przejście na nową ortografię nastąpi dopiero za kilka lat. Jak podkreśla Centralna Komisja Egzaminacyjna, od 2031 roku stare reguły przestaną obowiąz

– Nowe zasady ortografii, określone w ww. uchwałach, będą jedynymi obowiązującymi począwszy od roku 2031 – zaznacza CKE.

To daje uczniom, nauczycielom i szkołom czas na spokojne oswojenie się ze zmianami. Do 2030 roku można bez obaw korzystać zarówno ze starej, jak i nowej ortografii.

Czytaj też:

Rewolucja w przedszkolach. Wiceministra ujawnia plany MENCzytaj też:

Nauczyciele pójdą na obowiązkowy kurs. MEN zapowiada rewolucyjny projekt