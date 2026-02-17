Netflix, HBO i Disney+ nie działają na konsoli? Xbox wydał komunikat

Wiele osób może sobie nie zdawać sprawy, że konsole to nie tylko gry video. Sprzęt ten wykorzystywany jest jako multimedialny hub i nierzadko pomaga w odpaleniu filmu czy serialu na domowym telewizorze. Osoby, które do tej pory korzystały z tego udogodnienia, 17 lutego zaczęły zgłaszać problemy z funkcjonowaniem usługi.

Awaria aplikacji na Xboksach. Nie da się oglądać Netfliksa, HBO czy Disney+

W serwisie Downdetector po godzinie 15:30 użytkownicy Xboksów zaczęli masowo donosić o kłopotach z serwisami streamingowymi. „Netflix, Prime, Disney+, Hulu wciąż nie działają” – pisał jeden z nich. „Żadne aplikacje nie ładują się na moim Xbox One” – dodawała kolejna osoba. „Mogę się zalogować, ale moje usługi streamingowe nadal nie działają” – złościł się jeszcze inny komentujący.

Na oficjalnym profilu Xbox Support na platformie X pojawił się komunikat poświęcony tym właśnie skargom. „Jesteśmy świadomi tego, że niektórzy użytkownicy nie są w stanie odtwarzać lub streamować materiałów wideo z aplikacji do wideo streamingu na konsolach Xbox. Dziękujemy za waszą cierpliwość w czasie, gdy badamy tę sprawę. Aktualizacje proszę śledzić tutaj oraz na stronie xboc.com/status” – czytamy we wpisie.

