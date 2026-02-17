Niespodziewana decyzja. Polska 2050 traci ważnego posła

Paweł Zalewski, wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej postanowił wystąpić z Polski 2050, z którą był związany od 2021 r. W 2023 r. otrzymał mandat poselski, startując z list Trzeciej Drogi. W 2024 r. bezskutecznie kandydował w wyborach europejskich.

Swoją decyzję ogłosił we wtorek 17 lutego wieczorem na platformie X. W swoim wpisie zapewnił, że pozostanie posłem niezrzeszonym.

„Jestem wierny obietnicom z 2023 r. Niestety po odejściu Polski 2050 od wartości, które głosiliśmy w Trzeciej Drodze, nie jestem w stanie ich wypełniać” – napisał lakonicznie.

To nie koniec odejść

Z partią pożegnali się w poniedziałek 15 lutego Michał Kobosko – jeden z jej założycieli i obecny europoseł – oraz Anna Radwan-Röhrenschef, która do września ubiegłego roku reprezentowała ugrupowanie w MSZ. Serię rezygnacji rozpoczęła jeszcze 14 lutego w sobotę posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska, co wskazuje na poważne przetasowania wewnątrz formacji.

Rada Krajowa Polski 2050

Sobotnia Rada Krajowa Polski 2050 miała wyciszyć wewnętrzne spory, ale wywołała kolejną burzę. Przyjęta uchwała zobowiązywała działaczy do „zawieszenia broni” i zaprzestania eskalacji napięć aż do kolejnego marcowego zjazdu partii. Dokument, który wstrzymuje dyscyplinarki i zmiany kadrowe, został przez zbuntowanych członków okrzyknięty mianem „uchwały kagańcowej”.

