Kolizja tramwajów w Warszawie. Kilka osób poszkodowanych

Zderzenie pojazdów miało miejsce na ulicy Marszałkowskiej, między Placem Unii Lubelskiej a Placem Zbawiciela. Jeden z tramwajów uderzył w drugi, który stał na przystanku.

Sześć osób zostało poszkodowanych – jak dziennikarzom RMF FM tłumaczą strażacy, pasażerowie odnieśli otarcia i stłuczenia.

Kolizja tramwajów w Warszawie. Ruch wstrzymany

Po zdarzeniu na miejscu pojawiły się służby – straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe.

Pasażerowie, którzy przemieszczają się po obszarze, w którym doszło do wypadku muszą liczyć się z utrudnieniami – wstrzymano bowiem ruch tramwajowy na jednym z głównych ciągów komunikacyjnych Warszawy. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia

Linie tramwajowe numer 4, 10, 11, 14, 16 i 18, jadące w kierunku Wyścigów i Miasteczka Wilanów pojadą objazdami.

Służby wystosowały apel o zachowanie odpowiedniej ostrożności. Polecono rozważyć skorzystanie z innego niż tramwaj środka transportu.

