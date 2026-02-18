Długoterminowa prognoza dla Polski. Synoptyk odkrywa karty. „Jęzor zimna”

Do ok. 25 lutego dynamiczne wiry niżowe będą sprawiały, że w Polsce regularnie będą pojawiały się zarówno śnieżyce, jak i deszcze. Pod koniec miesiąca ma rozbudować się wał wyżowy, sięgający od Afryki północnej po Syberię.

„W wiosnę meteorologiczną 1 marca Europa Środkowa i Bałkany wkraczać mają pod ramię z jęzorem zimna sięgającym z głębi Arktyki rosyjskiej. Natężenie mrozu to jeszcze sprawa otwarta, ale sygnał, że zimno szybko nie opuści, jest wyraźny” – czytamy w analizie Arlety Unton-Pyziołek, synoptyk TVN Meteo.

Długoterminowa prognoza dla Polski. Dwie fale śnieżyc i do -20 stopni Celsjusza

Z przewidywań ekspertów wynika, że kolejny jęzor zimna ma zacząć napierać pod koniec tygodnia, a na termometrach wartości spadną do -10/-12 stopni Celsjusza na północy i wschodzie Polski. Kraj będzie podzielony, bo na zachodzie i południu temperatura może podskoczyć do blisko 10 stopni.

Po 20 lutego należy spodziewać się dwóch fal śnieżyc. Pierwsza zacznie się w sobotę na północy kraju, a zakończy dzień później na południu Polski. Kolejne obfite opady białego puchu będą występować we wtorek i środę. Pokrywa śnieżna może w tym czasie lokalnie wzrosnąć od 5 do nawet 20 cm.

Z analizy Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody wynika, że napływów powietrza z Arktyki należy spodziewać się po 20 lutego nad północną, zachodnią i środkową Europą. Wtedy temperatura ponownie może spaść do -10 stopni, a lokalnie na północy i wschodzie do -15 stopni Celsjusza.

„Jeśli jednak pod koniec lutego umocni się europejski wał wyżowy sięgający po Syberię, co jest niewykluczone przy silnym spływie gęstego, zimnego powietrza, to u progu wiosny możemy ostatni raz w tym sezonie zimowym doświadczyć mrozu rzędu -20 stopni” – analizuje Arleta Unton-Pyziołek.

