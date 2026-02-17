Takie będzie lato 2026 r. Meteorolodzy biją na alarm. „Rekordowe temperatury”

W drugiej połowie lutego wciąż maluje się w Polsce zimowy krajobraz. Temperatury spadają poniżej zera i regularnie – w wielu regionach kraju – pada śnieg. Jak wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wtorek 17 lutego temperatura maksymalna wyniesie od -9°C do -6°C na północnym wschodzie, około 0°C w centrum, a na południu od 2°C do 4°C. W nocy termometry będą wskazywać wartości od -12°C/-9°C na północnym wschodzie, około -4°C/-2°C w centrum, do 0°C na południowym zachodzie.

Długoterminowa prognoza na lato 2026 r. Meteorolodzy nie zostawiają złudzeń

Jednak niektórzy patrzą w dużo dalszej perspektywie i zadają pytania, jakie będzie lato 2026 r. Kanadyjscy meteorolodzy zapowiadają jednoznacznie: czeka nas sezon pełen rekordowych temperatur. Z najnowszych analiz ekspertów wynika, że średnia temperatura na świecie wzrośnie o ok. 1,46°C w porównaniu do poprzednich lat.

Co to oznacza? Może to być najcieplejsze lato od… dwóch stuleci. Jak informują meteorolodzy, nadchodzące lato będzie przebiegało z niemal nieprzerwanymi falami upałów, a w konsekwencji stale będą pojawiać się też ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym burze. Termometry regularnie będą wskazywać wartości powyżej 30°C. Zdaniem meteorologów z Kanady wchodzimy w najgorętsze 5-lecie w historii współczesnej meteorologii.

Utrzymujące się wartości powyżej 30°C niekorzystnie wpływają zwłaszcza na dzieci, ale także ludzi starszych i z różnymi chorobami. W czasie ekstremalnych upałów zaleca się, aby stale nawadniać organizm, a także unikać wysiłku fizycznego oraz – jeżeli nie ma takiej potrzeby – nie wychodzić z miejsca zamieszkania w najgorętszej porze dnia, ok. godz. 10-17.

Warto pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone dużym ryzykiem błędu. Nie należy brać ich za pewnik, a traktować w kategorii wskazówki.

