Długoterminowa prognoza dla Polski. Jaka będzie Wielkanoc? Wtedy nastąpi przełom

Z najnowszych długoterminowych prognoz pogody wynika, że pierwsza połowa marca będzie zdecydowanie cieplejsza od wieloletniej średniej, a jednocześnie opadów deszczu będzie jak na lekarstwo. Podobne warunki będą dominowały przez większość Wielkiego Postu.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Taka będzie Wielkanoc

Na przełomie marca i kwietnia ma nastąpić wyraźne ochłodzenie, a pierwszy tydzień kwietnia zapowiada się jako zimniejszy niż wskazywałaby na to wieloletnia norma. Szczególnie będzie to odczuwalne w zachodniej części kraju. Tam temperatura może utrzymywać się na poziomie o co najmniej 1 stopień Celsjusza niższy od średniej.

Nie można wykluczyć też występowania nocnych przymrozków, ale w ciągu dnia nie będzie ujemnych wartości na termometrach. W czasie Świąt Wielkanocnych średnia temperatura w centrum i na zachodzie Polski nie przekroczy 10 stopni Celsjusza. Przewidywania meteorologów wskazują na to, że w czasie świąt przydadzą się parasole, a najbardziej obfite opady deszczu pojawią się w pierwszym tygodniu kwietnia na Ziemi Lubuskiej, Kujawach, Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku.

Jakie będzie lato 2026? Jest jedno „ale”

O tym, w jakich warunkach atmosferycznych będzie przebiegała Wielkanoc, mówił w niedawnym odcinku podcastu „Rozmowa Wprost” dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju. Ekspert został zapytany także o dużo dłuższą perspektywę, w tym, czy tegoroczne lato będzie upływało z rekordowymi temperaturami.

Trzeba pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone dużym ryzykiem błędu. Występuje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Dlatego też należy traktować je w kategorii podpowiedzi, a nie brać za pewnik.

Czytaj też:

Dokonały na plaży niepokojącego odkrycia. „Dwie ryby zagłady”Czytaj też:

Mózg seniorów zaskakuje naukowców. Przełom w walce z chorobą Alzheimera?