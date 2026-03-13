Długoterminowa prognoza dla Polski. Mróz i śnieg w Wielkanoc? Synoptyk ujawnia

Od początku marca w Polsce utrzymują się wysokie temperatury, a w niektórych regionach termometry wskazywały wartości zbliżające się do 20 stopni Celsjusza. Nadchodzący weekend również zapowiada się pod tym względem optymistycznie.

Jak wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę temperatura maksymalna wyniesie 13-14 stopni na północnym zachodzie, do 18-19 stopni na południu i wschodzie. Dzień później będzie 6-9 stopni na północnym zachodzie i zachodzie, około 15 stopni w centrum, do 18 stopni miejscami na południu i wschodzie.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Śnieg w Wielkanoc? Nowy model IMGW

Z długoterminowej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w Wielkanoc, która w tym roku przypada na początek kwietnia, należy spodziewać się ochłodzenia. Jak przekazała Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW, w okresie świątecznym temperatura w większości kraju będzie w ciągu dnia utrzymywała się na poziomie od 3 do 5 stopni, w nocy – od 0 do 3 stopni, a w górach może spaść nawet do około -12 stopni. Synoptycy zakładają, że mogą pojawić się opady mieszane deszczu i mokrego śniegu, a w wyższych partiach gór – samego śniegu.

– Są to prognozy długoterminowe, obarczone pewnym błędem, ale na tę chwilę możemy mówić, że idziemy w kierunku ochłodzenia. Typowo wiosennie powinno zrobić się w połowie kwietnia, a bliżej końca tego miesiąca będziemy mieć napływ zdecydowanie cieplejszych mas powietrza – przekazała Agnieszka Prasek, cytowana przez tvn24.pl.

W niedawnym odcinku podcastu „Rozmowa Wprost” długoterminową prognozę na Wielkanoc 2026, a także lato przedstawił dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju. Zachęcamy do obejrzenia całej rozmowy.

