Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Taka będzie majówka 2026

Do majówki zostały niespełna dwa tygodnie, a co za tym idzie, coraz częściej pojawiają się pytania o to, czy wypoczynkowi będą sprzyjały wtedy warunki pogodowe. Najnowszą długoterminową prognozę temperatury, która swoim zasięgiem sięga aż do 5 maja, przygotował Tomasz Wasilewski, synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl.

Taka będzie druga połowa kwietnia. Synoptyk przedstawił nowy model

Pogodowe karty będzie rozdawał niż, który przemierza Europę Środkową, a w poniedziałek dotrze nad Rumunię, zmieniając cyrkulację powietrza z południowej na północną. „Tę przemianę będzie wspomagać rozległy wyż znajdujący się na północy Europy, którego centrum na początku tygodnia znajdzie się nad Islandią” – czytamy w analizie eksperta.

Od poniedziałku 20 kwietnia odczuwalne będzie ochłodzenie, a temperatura we wszystkich regionach Polski będzie daleka od 20 stopni Celsjusza, którą można było cieszyć się w ciągu ostatnich dni. Przez najbliższy tydzień wartości będą utrzymywać się na poziomie od 7 do 15 stopni Celsjusza. Podobnie chłodno zapowiadają się ostatnie dni kwietnia, kiedy temperatura będzie oscylowała od 8 do 15 stopni.

Pogoda na majówkę 2026. Jaka będzie temperatura?

Nieco lepsze warunki będą panowały w majówkę, kiedy temperatura delikatnie podskoczy, a na termometrach będzie można odnotować od 13 do 18 kresek. Z upływem kolejnych dni temperatura będzie podnosiła się, a 4 i 5 maja może podskoczyć nawet do 20 stopni.

Należy jednak pamiętać, że prognozy długoterminowe są obarczone dużym ryzykiem błędu. Występuje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Dlatego też należy traktować je w kategorii podpowiedzi, a nie brać za pewnik.

