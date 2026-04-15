Długoterminowa prognoza dla Polski. Tąpnięcie tuż przed majówką

Początek wiosny w Polsce upływa wraz z charakterystycznym dla tego okresu wahaniem temperatur. W niektórych regionach wciąż występują poranne przymrozki, a w innych na termometrach pojawiały się wartości nawet rzędu 20 stopni Celsjusza.

Długoterminowa prognoza dla Polski. Przed majówką spadek temperatury

Najnowszą długoterminową prognozę temperatury przygotował Tomasz Wasilewski, synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl. Jak wynika z wyliczeń eksperta, od środy do piątku termometry będą wskazywały wartości w przedziale od 9 do 15 stopni Celsjusza. W weekend zrobi się odrobinę cieplej – można spodziewać się od 11 do 17 stopni Celsjusza.

Wraz z upływem kolejnych dni temperatura będzie coraz wyższa. W poniedziałek 20 kwietnia termometry wskażą od 14 do 18 stopni, a w piątek będzie to już od 16 do nawet 21 stopni. Pod koniec miesiąca temperatura jednak znowu spadnie, a 28 kwietnia (ostatni dzień, który swoim zasięgiem obejmuje prognoza długoterminowa) będzie wahała się w przedziale od 13 do 17 stopni Celsjusza.

IMGW opublikował eksperymentalną prognozę pogody. Nowy model

Niektórzy myślami wybiegają jednak znacznie dalej i stawiają pytania o to, w jakich warunkach atmosferycznych upłyną wakacje. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną prognozę długoterminową. Wynika z niej, że zarówno w lipcu, jak i sierpniu opady mają mieścić się w zakresie wieloletniej normy. Jeśli chodzi o temperatury, mają utrzymywać się powyżej normy.

Należy jednak pamiętać, że prognozy o takim zasięgu są obarczone dużym ryzykiem błędu. Występuje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Dlatego też należy traktować je w kategorii podpowiedzi, a nie brać za pewnik.

