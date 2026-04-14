Polska na pogodowej huśtawce. Tak będzie wyglądać maj

Tegoroczna wiosna w Polsce jest wyjątkowo kapryśna. Z jednej strony mamy do czynienia z krótkimi epizodami ciepła, z drugiej – z nawrotami przenikliwego chłodu. Z prognoz na kolejne pięć tygodni wynika, że na słupkach termometrów rzadko będziemy obserwować szczególnie wysokie wartości.

W najbliższych dniach aura zacznie się jednak chwilowo poprawiać. Synoptycy przewidują więcej słońca i wzrost temperatury. W piątek i sobotę mieszkańcy południowego zachodu kraju zobaczą wartości rzędu 18-20 stopni Celsjusza. Niedziela może jednak przynieść kolejny zwrot w pogodzie.

Pogoda na kwiecień i maj. Raczej chłodno

Według danych Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) końcówka kwietnia oraz początek maja mają przynieść temperatury zbliżone do średniej wieloletniej. Miejscami mogą być nawet nieco niższe.

Oznacza to, że dni z temperaturą powyżej 20 stopni Celsjusza będą raczej rzadkością. W ciągu dnia najczęściej spodziewane są wartości 14-18 stopni Celsjusza, a nad morzem i w rejonach górskich około 11-12 stopni. Okresowo mogą pojawiać się też epizody chłodu – jeden z nich możliwy jest już w przyszłym tygodniu.

Więcej deszczu i burz. Ulga po okresie bez opadów

Jednocześnie prognozy wskazują na większą aktywność frontów atmosferycznych. Po długim okresie suszy pojawia się szansa na częstsze opady deszczu, większe zachmurzenie oraz lokalne burze – szczególnie na południu kraju.

Ci, którzy jak kania dżdżu łakną wyższych temperatur, mogą odliczać dni do drugiej i trzeciej dekady maja. Słupki na termometrach w Polsce od tego momentu będą częściej przekraczać 20 stopni Celsjusza, a w pojedyncze dni możliwe są nawet wartości około 25 stopni Celsjusza. Okresy ciepłe i suche będą przeplatać się z chłodniejszymi i deszczowymi.

