Wypadek na A2. Trasa do Warszawy zablokowana

Zablokowany został bowiem ruch w kierunku Warszawy.

Do zdarzenia doszło na 107. kilometrze trasy, na odcinku pomiędzy Trzcielem a Nowym Tomyślem.

Prace na A2 ruszyły pełną parą. Uwaga na pracowników!

W kwietniu na autostradzie A2 rozpoczęły się wiosenne prace utrzymaniowe. Z tego powodu na pasach ruchu, na koncesyjnym odcinku A2 Świecko-Konin częściej pojawiać się będą pracownicy obsługi autostrady.

Spółka Autostrada Wielkopolska poinformowała, że aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa wykonującym swoje obowiązki osobom, ruszyła kampania społeczna „Zauważ nas! Zareaguj! Zwolnij”.

„Mimo dobrego zabezpieczenia i znaków ostrzegawczych nadal zdarzają się przypadki najechania na urządzenia zabezpieczające prace. Tylko w ubiegłym roku Autostrada Eksploatacja, na obsługiwanym przez siebie odcinku A2 między Świeckiem a Koninem, odnotowała 14 zdarzeń z pracującym na drodze sprzętem. Z danych przekazanych przez GDDKiA wynika, że w ubiegłym roku na autostradach będących w jej zarządzie doszło do 29 zdarzeń z udziałem służb utrzymaniowych. Ranne zostały cztery osoby” – przekazała Spółka Autostrada Wielkopolska.

Jak dodano, w miejscach, gdzie są wykonywane prace, stosowane są specjalne energochłonne osłony, wyposażone w tablice sygnalizacyjne – mają za zadanie zabezpieczenie robót prowadzonych na jezdni autostrady.

