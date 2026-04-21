Groźne zdarzenie w Ukrainie. Kierowca z impetem wpadł pod skład z Polski

Do groźnego zdarzenia doszło w obrodzie lwowskim na Ukrainie, we wtorek, około godziny 14.

Jak poinformowano na Telegramie Ukrzaliznycia, kierujący pojazdem ciężarowym nie zatrzymał się na czerwonym świetle i próbował przejechać przez przejazd kolejowy. Z impetem wpadł pod rozpędzony pociąg.

Kierowca wjechał w skład z Polski

Składjechał z Przemyśla do Kijowa – wyruszył z polskiego miasta o godzinie 10:41, na miejscu miał być o godzinie 21:44. W wyniku incydentu nikt nie ucierpiał. Kierowca oddalił się z miejsca kolizji.

Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia związane ze zdarzeniem. Ukraińskie służby wyjaśniają jego przyczyny.

