Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. Służby postawione na nogi

O zdarzeniu poinformowała stacja Polsat News. W poniedziałek po południu – w miejscowości Garbatka, na tamtejszym na przejeździe kolejowym – pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym.

Z ustaleń redakcji wynika, że w zdarzeniu zginęła jedna osoba.

Kilkanaście osób poszkodowanych w katastrofie kolejowej

Składem podróżowało kilkunastu pasażerów – poszkodowanych jest na ten moment 18 osób. Jedna – najciężej ranna – wymagała wezwania załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. – Została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR – poinformował rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, aspirant Martin Halasz.

Zdarzenie postanowiło na nogi lokalne służby – na miejscu znajduje się 14 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych – dowiedziało się źródło.

Pociąg po zderzeniu z ciężarówką wykoleił się. Jeśli chodzi o samochód – pojazd po wszystkim zajął się ogniem. Strażakom udało się go już ugasić.

Minister infrastruktury przekazał najnowsze informacje

Głos w sprawie katastrofy kolejowej zabrał Dariusz Klimczak.

„Pod Rogoźnem Wielkopolskim na linii kolejowej Poznań-Piła doszło do poważnego wypadku” – rozpoczął wpis.

Szef resortu infrastruktury podzielił się też wstępnymi ustaleniami. „Tir najprawdopodobniej nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich” – wskazał.

Sprawie przyjrzy się PKBWK

Osobą, która zmarła na miejscu, jest kierowca ciężarówki. „W pociągu zostało poszkodowanych 18 pasażerów. Służby działają na miejscu” – zaznaczył.

Sprawa zostanie wyjaśniona przez ekspertów. „Przyczyny zdarzenia zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych” – zapowiedział minister Klimczak w dniu 25 maja.

