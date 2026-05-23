13-latek postrzelił 5-letniego brata. Ranne dziecko przeszło operację

W piątek 22 maja około godziny 17 na prywatnej działce w miejscowości Odolanów doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 13-latek, który strzelał z wiatrówki do tarczy, w pewnym momencie trafił swojego młodszego brata.

Odolany w Wielkopolsce. Nastolatek postrzelił brata z wiatrówki

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że trzynastoletni chłopiec, w trakcie zabawy na terenie ogrodu podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linię strzału przypadkowo wbiegł jego pięcioletni brat – mówiła w rozmowie z polsatnews.pl aspirant Ewa Golińska-Jurasz z KPP w Ostrowie Wielkopolskim.

Jak dodawała przedstawicielka policji, na wiatrówkę nie trzeba mieć pozwolenia. 5-latek został trafiony w podbrzusze. Został przewieziony do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie lekarze przeprowadzili operację. Medycy musieli wyciągnąć śrut z ciała chłopca.

Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia oraz broń, z której padł strzał. Wiadomo, że rodzice chłopca byli trzeźwi w chwili zdarzenia. Informacja o incydencie trafiła do sądu rodzinnego i nieletnich w Ostrowie. – Aktualnie wyjaśnienia szczegóły, okoliczności i przebieg wydarzenia. Wstępnie ustalenia wskazują, że był to nieszczęśliwy wypadek – informowała asp. Golińska-Jurasz.

