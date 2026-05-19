Tragiczny wypadek w Oslo z udziałem Polaków. Jedna osoba nie żyje

Do wypadku doszło w piątek 15 maja na trasie E18 w Oslo, między miejscowościami Ulvøya i Ljan na drodze Mosseveien. Policja została powiadomiona krótko po godz. 15.00. Christer Martinsen, kierownik operacyjny policji okręgowej w Oslo, poinformował, że „ nie ustalono jeszcze dokładnego przebiegu zdarzeń” . Prawdopodobnie był to wypadek czołowy.

Tragiczny wypadek w Oslo. Zginął Polak

Jak wynika z informacji przekazanych przez prokuratorkę Malene Myreng „w samochodzie osobowym znajdowały się trzy osoby, wszystkie z polskim obywatelstwem” . Kierowca pojazdu w wyniku poniesionych obrażeń zginął na miejscu. Służby już powiadomiły rodzinę.

Dwie pozostałe osoby, które znajdowały się w pojeździe, zostały przewiezione do szpitala, a ich stan jest określany jako krytyczny. Cztery inne osoby, które także uczestniczyły w zdarzeniu, z lżejszymi obrażeniami także trafiły do szpitala.

Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu innego autobusu, który znajdował się w okolicy w momencie zdarzenia – powiedziała w rozmowie z serwisem vg.no Malene Myreng. – Jest za wcześnie, aby cokolwiek powiedzieć o przyczynie wypadku – dodała.

Policja, Norweska Administracja Dróg Publicznych i Komisja Badania Wypadków przeprowadziły już dochodzenie na miejscu zdarzenia. W sieci pojawiły się zdjęcia z miejsca wypadku.

twitter

Relacja świadka zdarzenia

Pasażer autobusu Sebastian Rein przekazał w rozmowie z mediami, że autobus najpierw uderzył w samochód osobowy, a następnie wjechał w betonową barierę, która oddzielała pasy ruchu.

– Kilka osób zostało odrzuconych na boki. Pojawił się strach, że autobus może się przewrócić – mówił w rozmowie z mediami Rein. Dodał także, że słyszalny był „potężny huk” . – Stopniowo ludzie zaczęli się opamiętać i kierowca autobusu był w stanie otworzyć drzwi, żebyśmy mogli wysiąść – mówił mężczyzna.

Czytaj też:

Ważny komunikat dla turystów. Duże utrudnienia w parku narodowymCzytaj też:

Katastrofa w Gdyni! Takiego scenariusza nikt się nie spodziewał